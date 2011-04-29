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ENGELLİ KIZA TECAVÜZE 14,5 YIL HAPİS KOCAELİ (A.A)

29 Nisan 2011 16:18

-ENGELLİ KIZA TECAVÜZE 14,5 YIL HAPİS  KOCAELİ (A.A) - 29.04.2011 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 23 yaşındaki zihinsel engelli genç kızı, çeşitli tarihlerde tecavüz ederek hamile bıraktığı iddia edilen sanık, 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yolcu ile avukatı Mehmet Emin Atabek ve tecavüze uğrayan S.B'nin üvey annesi Ruhiye B. ile avukatı Nurcihan Kuday katıldı. Sanık avukatı Atabek, daha önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın tahliyesini talep etti. Müşteki avukatı Kuday da şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur S.B'ye tecavüz eden sanık Yolcu'yu 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yapılması, mağdurun ruh sağlığını bozulması ve suçun sürekli işlenmesini göz önünde bulunduran heyet, cezayı 14 yıl 7 ay 15 güne çıkardı. Cumhuriyet Savcısı İsa Hakan Kanyılmaz'ın hazırladığı iddianamede, 2008 yılında televizyon tamirciliği yapan sanık Ahmet Yolcu'nun, çeşitli tarihlerde anne ve babasının evde olmadığı sırada S.B'ye tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olay tarihinde babası hastanede kanser tedavisi gördüğü için üvey annesinin de sık sık hastaneye gittiği, bu nedenle evde yalnız kalan S.B'nin karnında şişlik oluşması üzerine olayın ortaya çıktığı anlatılıyordu. Kızın üvey annesi Ruhiye B'nin S.B'nin çocuğunu aldırmak için özel hastanelere götürdüğü ancak bebeğin 5 aylık olması nedeniyle bunun gerçekleştirilemediği belirtilen iddianamede, daha sonra ailenin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada zihinsel engelli genç kıza tecavüz eden kişinin Ahmet Yolcu olduğunun belirlendiği ifade ediliyordu. Bu arada, yapılan DNA testinde Ahmet Yolcu'nun Sevgi B'nin 2009 yılında dünyaya getirdiği erkek bebeğinin yüzde 99,9 babası olduğu tespit edildi. Bebeğin kentteki bir çocuk yuvasına verildiği, S.B'nin ise kadın sığınma evinde kalmaya başladığı kaydedildi. S.B'nin kanser tedavisi gören babası Ekrem B'nin de önceki yıl tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi. Öte yandan, 49 yaşındaki sanığın evli ve çocuklarının olduğu öğrenildi.

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