Engelli kıza rehabilitasyon merkezinde işkence!

T24 - Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde oturan, konuşma yeteneğini kaybeden ve vücudunun yüzde 90'ı da engelli olan 19 yaşındaki Z.Ö'ye, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Rehabilitasyon Merkezi'nde işkence yapıldığı öne sürüldü. Z.Ö'nün ailesi suç duyurusunda bulundu.





Şereflikoçhisar'ın Sanayi mahallesinde oturan ve Bağ-Kur emeklisi olan 64 yaşındaki Cumai Ö., 6'sı kız 7 çocuğu bulunduğunu ve eşinin, ortopedi ve 'Arkas hastası' (konuşamama) olan kızı Zeliha Ö.'ye bakamadığını anlattı.

Cumali Ö., kızının bakımının üstlenilmesi için Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne götürürken, tavsiye üzerine Zeliha Ö.'yü 2008 yılı Ocak ayında Avanos'ta bulunan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Cumai Ö., burada 3 yıla yakın süreyle kızının bakımının yapıldığını ve oğlunun Rehabilitasyon Merkezi'nden izin alması ile kızını Şereflikoçhisar'daki evlerine getirdiklerini anlattı.

Cumai Ö., kızının temizliği sırasında işkence izleri gördüklerini belirterek şu iddialarda bulundu:

"Kızımın vücudunun değişik yerlerinde yanık ve morarma izleri gördük. İşkence yapıldığı gerekçesiyle kızımızı hastaneye götürüp, bu olayı resmiyete intikal ettirdik."

Z.Ö. için verilen raporda vücudunun değişik bölgelerinde dövme ve yanma sonucu oluşabilecek izler olduğu belirtildi.

Z.Ö.'nün vücudundaki yanık ve morartıların geçmediğini ve bunu fotoğraflarla tespit ettiren Cumai Ö., Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Savcılık 'kovuşturmaya yer yok' dedi

Şikayetçi baba Cumai Ö. ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ifadelerini değerlendiren Savcılık, morartıların genç kızın hareketleri sonucu kendine zarar vermesinden, yanıkların ise vücudunu kalorifere dayamasından meydana gelmiş olabileceği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Zeliha Ö.'nün babası Cumai Ö, Savcılığın kararına Aksaray Ağır Ceza mahkemesi nezdinde itirazda bulundu.



Tehdit mi ediliyorlar?

Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını merakla beklediklerini belirten Cumai Ö., adı geçen rehabilitasyon merkezinde başka çocuklara da benzer baskı uygulandığına ilişkin duyumlar alındığını, kızının kendi kendine zarar verdiği ve kaloriferden yandığı iddialarına anlam veremediğini söyledi.

Avukat tutup, bu konuyu sonuna kadar takip edeceğini belirten Cumai Ö., "Ankara'da oturan evli oğluna zaman zaman, "Bu konunun üzerine gazla gitmeyin. Sonu sizin için iyi olmaz" denilen tehdit telefonları geldiğini iddialarına ekledi.



