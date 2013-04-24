Engelli kız çocuğu ve ağabeyine tecavüz

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde görme ve zihinsel engelli 16 yaşındaki kız N.K. ile 20 yaşındaki ağabeyi S.K.’ya tecavüz ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre görme ve zihinsel engelli N.K.’ya aynı mahallede oturan 34 yaşındaki T.Y. kendi evine götürerek tecavüz etti. Daha sonra T.Y.’nin arkadaşları 36 yaşındaki D.A. ve 28 yaşındaki T.K. da küçük kıza tecavüz etti.

Kız kardeşine tecavüz edildiğini öğrenen 20 yaşındaki S.K., konuşmak için T.Y.’nin evine gittiğinde, kız kardeşine tecavüz eden 3 kişi tarafından önce dövülerek tecavüze uğradı.

Şüpheliler küçük kızı ve ağabeyini tecavüz olayını kimseye anlatmamaları için tehdit etti. Olaydan sonra aile Edirne’ye taşındı. Bir süre sonra kızlarına ve çocuklarına tecavüz edildiğini öğrenen aile zanlıları arayarak hesap sormak istedi.

Bunun üzerine zanlılardan T.Y. ve D.A. Edirne’ye geldi. Zanlıların Edirne’ye gelmesi üzerine aile polise haber vererek şikayetçi oldu. Edirne Polisi ailenin şikayeti üzerine kente gelen T.Y. ve D.A.’yı gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Yirun'un haberine göre, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen mağdur N.K.’de tecavüz bulgusuna rastlandı. Muayenede ağabey S.K.’nin de tecavüze uğradığı belirlendi.

Edirne Polisinin bilgi vermesi üzerine tecavüz olayı ile ilgili olarak Çorlu Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan şüpheliler 17 yaşındaki M.A., 15 yaşındaki M.A. ve 25 yaşındaki T.K. gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Savcının talimatı ile kentte gözaltına alınan 2 zanlı da olay yerinin Çorlu olması nedeniyle buradan gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Zanlıların sorgusu sürüyor.