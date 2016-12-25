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Yaşam

Engelli kadın taciz edildi, kapkaça uğradı!

Şoka giren kadın, hastaneye kaldırıldı

25 Aralık 2016 23:06

Adana'da İ.H.Y isimli bir şahıs işitme ve konuşma engelli Aysun T.'ye tacizde bulunup, çantasını çalmak istedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Adana'da Mithatpaşa Mahallesinde oturan Aysun T. dün 20.30 sıralarında Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda İ.H.Y. isimli bir kişi tarafından tacize uğradı.

Tacizci, ardından da omzundaki çantasını kapıp kaçmak istedi. Çantayı bırakmayan Aysun T.'yi yerde sürükleyen Yücel, amacına ulaşamadan koşarak uzaklaştı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiler üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, İsmail H. Y.'yi Mithatpaşa Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Olay sırasında yerde sürüklenip yaralanan ve şoka giren Aysun T., hastaneye kaldırıldı.

 

İşitme ve konuşma engelli Aysun T., tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde İsmail Hakkı Yücel'i teşhis etti. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen İsmail H.Y., adliyeye sevk edildi.

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