Engelli İtalyan Yönetmene merdiven işkencesi

T24- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ‘4'üncü Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali' ödül töreniyle sona erdi. Kırmızı halı geçişi ile başlayan gecere tekerlekli sandalye ile gelen fiziksel engelli İtalyan Yönetmen Mirko Locatelli salona karga- tulumba taşındı. Festivalde Uluslararası Uzun Metrajlı Altın Karagöz Jüri Özel Ödülü'nü İtalyan Yönetmen Locatelli, “Venedik dışında katıldığım film festivallerinde hep böyle oluyor. Kırmızı halıda yaşadığım zorluklar umarım ilgililer tarafından görülmüştür. Bu sorunun giderilmesi için belki bu durum dikkate alınır” dedi.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bu yıl ‘Sinema ve Mimarlık’ teması işlenen Uluslararası İpekyolu Film Festivali, dün akşam Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kokteyl ve ödül gecesi ile sona erdi. Festivalin kapanış gecesi kırmızı halı geçişi ile başladı. Geceye İzzet Günay, Engin Çağlar, Selda Alkor, Süleyman Turan, Nuri Alço, genç oyunculardan Fadik Sevin Atasoy, Cansel Elçin, Yetkin Dikinciler ile Fırat Çelik ve Duygu Yetiş’in yanı sıra 45 ülkeden gelen sinemacılar katıldı.



Geceye tekerlekli sandalye ile gelen fiziksel engelli İtalyan Yönetmen Mirko Locatelli kırmızı halı geçişinde merdivenlerin bulunduğu bölüme rampa konulmaması nedeniyle zor durumda kaldı. Merdivenlerden tekerlekli sandalyesi ile taşınarak indirilen Locatelli, kırmızı halıdan geçtikten sonra ikinci merdiven engeli ile karşılaştı. Bu kez merdiven çıkması gereken İtalyan yönetmenin yardımına ekip arkadaşları ve festivalde görevli güvenlik personeli koştu. Locatelli ikinci merdiven engelini bu kez de taşınarak aşabildi. Gecede Jüri Özel Ödülü alan Locatelli, yaşadığı bu durumu yadırgamadığını söyleyerek, “Venedik dışında katıldığım film festivallerinde hep böyle oluyor. Kırmızı halıda yaşadığım zorluklar umarım ilgililer tarafından görülmüştür. Bu sorunun giderilmesi için belki bu durum dikkate alınır” dedi.



Korhan Abay'ın sunuculuğunu yaptığı gecede ödüller ise sahiplerini buldu. Festival kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması'nda ‘En İyi Film Ödülü’, yapımını Fernando Sokolowicz'in üstlendiği, Arjantin, Uruguay ve İtalya ortak yapımı ‘Ressam (The Artist)’ filmine verildi. ‘Altın Karagöz’ ödülünü almaya hak kazanan film, 40 bin ABD para ödülünün de sahibi oldu. Aynı kategoride ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü ’Uzak İhtimal’ filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak kazanırken, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne de ‘Francesca’ filmindeki rolü ile Monica Birladeanu layık görüldü. ‘En İyi Senaryo’ ödülünü ‘Ressam’ filmiyle Andres Duprat’ın kazandığı yarışmada, ‘En İyi Yönetmen’ ödülü de ‘Francesca’ filminin yönetmeni Bobby Paunescu'nun oldu. Fiziksel engelli yönetmen Mirko Locatelli’nin ‘Kışın İlk Günü (The First Day of Winter)’ filmine ‘Jüri Özel Ödülü’nün verildiği yarışmada ‘Orada ve Burada’ filminin Sırp asıllı kadın oyuncusu Mirjana Karanovic de ‘Jüri Özel Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. ‘Uluslararası Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD Ödülü’ ise yine ‘Francesca’ filmine gitti.



KISA METRAJLI EN İYİ FİLM ‘ONA’ OLDU ‘Uluslararası Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda Pau Camarasa’nın ‘Ona’ filmi ‘En İyi Film’ seçilerek, ‘Altın Karagöz’ ve 6 bin ABD dolarının sahibi oldu. Bu dalda ‘Jüri Özel Ödülü’ de ‘Bir Avuç Kar İçin (For a Fistful of Snow)’ filmi ile Julien Ezri’ne verildi.



Türk sinemasını desteklemek ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’nda ’En İyi Film’ seçilen, Yamaç Okur, Nadir Öperli ve Enis Köstepen’in yapımını üstlendiği ‘Bahtı Kara (Dark Cloud)’ filmi ‘Altın Karagöz’ ile 50 bin TL para ödülünü kazandı. ‘Mommo-Kızkardeşim’ filminin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Atalay Taşdiken yarışmada ‘En iyi Yönetmen’ seçilerek ’Altın Karagöz’ ve 25 bin TL'lik ödülünün sahibi oldu.



‘En İyi Senaryo’ ödülü ise ‘Bahtı Kara’ filmi ile senarist ve yönetmen Theron Patterson’a verildiği yarışmada, ‘En iyi Kadın Oyuncu’ ödülünü ’Başka Dilde Aşk’ filmi ile Saadet Işıl Aksoy alırken, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ‘Bahtı Kara’ filmindeki rolü ile Reha Özcan’a gitti. ‘Mommo-Kızkardeşim’ filmindeki rolüyle Elif Bülbül’ün ’Jüri Özel Ödülü’nü kazandığı yarışmada ‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması SIYAD Ödülü’nü ise İlksen Başarır’ın yönettiği ’Başka Dilde Aşk’ filmi aldı. ‘Ulusal Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Film’ ödülü Pelin Aytemiz’in ’Unutma’ filmine gitti. Aytemiz, ‘Altın Karagöz’ ve 9 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride ’Jüri Özel Ödülü’ de Hüseyin Bulut’un ‘Vol’ isimli filmine verildi. Pelin Aytemiz, Digital Film Academy’nin 1 yıllık eğitim bursunu kazanırken, Hüseyin Bulut da 6 aylık eğitim bursuna hak kazandı.



SERTAB ERENER, BURSA MEHTERAN TAKIMI İLE DÜET YAPTI 4. Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali Ödül Töreni’ne sanatçı Sertab Erener konseriyle renk kattı. Erener’e Bursa Mehter Takımı da ’Ederlezi’ ve ’Aaa’ isimli şarkılarında eşlik etti. Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’nda ’En İyi Film’ ödülünü kazanan ’Bahtı Kara’ filminin ekibine ise ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe verdi.



ÖDÜLLER ULUSLARARASI ALTIN KARAGÖZ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Fernando Sokolowicz, The Artist / Ressam

En İyi Yönetmen Ödülü : Bobby Paunescu, Francesca

En İyi Senaryo Ödülü: Andres Duprat, The Artist / Ressam

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Monica Birladeanu, Francesca

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü : Nadir Sarıbacak, / Wrong Rosary / Uzak İhtimal

Jüri Özel Ödülü : The First Day of Winter / Kışın İlk Günü

Jüri Özel Mansiyon Ödülü ( Sırp Kadın Oyuncu ): Mirjana Karanovic / Here and There / Orada ve Burada

SİYAD ÖDÜLÜ: Francesca

ULUSAL ALTIN KARAGÖZ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Bahtı Kara - Yamaç Okur, Nadir Öperli, Enis Köstepen yapımı

En iyi Yönetmen Ödülü: Atalay Taşdiken - Mommo-Kızkardeşim

En İyi Senaryo Ödülü : Theron Patterson, Bahtı Kara

En iyi Kadın Oyuncu Ödülü : Saadet Işıl Aksoy, Başka Dilde Aşk

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü : Reha Özcan, Bahtı Kara

Jüri Özel Ödülü: Elif Bülbül, Mommo-Kızkardeşim

SİYAD ÖDÜLÜ: Başka Dilde Aşk

ULUSLARARASI ALTIN KARAGÖZ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Pau Camarasa, Ona

Jüri Özel Ödülü: Julien Ezri, Bir Avuç Kar İçin

ULUSAL ALTIN KARAGÖZ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Pelin Aytemiz, Unutma

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Bulut, Vol