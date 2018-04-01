Engelli, istismara uğramış, ölüme terk edilmiş hayvanlar için 'huzur' çiftliği

İzmir’de açılan ‘kurtarılmış çiftlik hayvanları’ barınağında istismara uğrayan, engelli ve ölüme terk edilmiş 700’ün üzerinde hayvan barınıyor. Çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar, “Çiftliğe alınacak hayvanlarda önceliği istismara uğramış, görme engelli veya sakat olan hayvanlara veriyoruz. Çünkü bu hayvanların tek başına yaşamlarını sürdürmesi mümkün değil” diyor.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberi şöyle:

Bu canlıları yaşadığı zorluklardan kurtararak ‘yaşlılıklarını’ huzur içinde geçirmesini sağlayan bir çiftlik var. Sibel Çağlar Ankara’da bir yandan anne ve çocuk sağlığı üzerinde çalışırken diğer yandan yardıma muhtaç hayvanlar için çalışmaya başladı. Sokakta bulduğu hayvanlar için Çankaya’da 3 dönümlük arazi üzerinde bir barınak kurdu. Barınağa sokak hayvanları, evcil hayvanlar dışında yardıma muhtaç çiftlik hayvanlarını da aldı.



Hayvan sayısı artınca Çağlar, hayvanların daha özgür olması için yeni bir mekân arayışına girdi. Bir arkadaşının desteğiyle İzmir’de şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bir köyde 10 dönümlük bir arazide Türkiye’nin ‘kurtarılmış çiftlik hayvanları’ barınağını kurdu. 10 dönümlük alan üzerinde doğayla iç içe kurulan çiftlikte bulunan hayvanlar içerisinde cinsel istismara uğrayan köpekler, niyetçi tavşanlar, ömrünün sonuna geldikleri için sahipleri tarafından ölüme terk edilen fayton atları, hastalandığı için köpeklere yem olmaktan son anda kurtarılan inekler ve engelli olduğu için sokağa terk edilen hayvanlar bulunuyor.

"Terk edilen veya sokakta yaralı bulunan kedi köpekler de var. Şu anda burada 20’nin üzerinde kör kedi var. Üç bacaklı kediler var. Bunların çoğu kaza sonucu veya araba çarpması sonucu sakat kalan hayvanlar. Bir ördek, 2 eşek, 4 kedi ve 2 köpek daha önce cinsel istismara uğramış" diyen Çağlar, "Cinsel istismara uğrayan hayvanların haberini okuduğumda önce haberi yapan muhabire ulaşıyorum. Daha sonra hayvanı buluyorum. Yolculuğa dayanamayacak durumdaysa hayvanların tedavisini yapıyoruz. Daha sonra buraya getiriyoruz” diyor.

Hayvanlar için ‘huzur’ çiftliği İzmir’de açılan Türkiye’nin ilk ve tek ‘kurtarılmış çiftlik hayvanları’ barınağında istismara uğrayan, engelli ve ölüme terk edilmiş 700’ün üzerinde hayvan huzur içinde yaşıyor.

Keçi, katır, horoz...

Kurtarılmış hayvanlar çiftliğinde evcil hayvanların dışında keçi, tavuk, horoz, hindi, buzağı ve inek gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra at, eşek ve katır gibi yük hayvanları da bulunuyor.



Sadece şehirlerden değil, köylerden de mağdur hayvanları aldıklarını söyleyen Çağlar, “Köydeki hayvanların çoğunluğu aç. Bu hayvanlar köylerde hizmet aracı olarak görülüyor. Hizmet süresi bitince bu hayvanlar ya atılıyor ya da vuruluyor. Doğaya bırakılan hayvanlar için ‘Azatlanmış hayvanlar’ deniliyor. Aslında bu ölüme terk etmenin başka bir yolu. Bu hayvanların bir kediden köpekten farkı yok” diyor. Çiftlikteki hayvanların ömrünün sonuna kadar huzurlu yaşamaları için onları kısırlaştırdıklarını söyleyen Çağlar, “Sadece güvendiğim insanlar olmak şartıyla kedi ve köpekleri sahiplendiriyorum. Çiftlik hayvanlarını sahiplendirmiyorum. Çünkü çiftlik hayvanlarına maddi sebeplerden dolayı el konulabilir. Eğer çiftlik hayvanını birilerine verirsek yarın ertesi gün o kişinin borçlarından dolayı çiftlik hayvanlarına el konulabilir” diyor.