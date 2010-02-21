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Engelli hayvanlar için özel bakımevi kuruldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Barınağı’nda oluşturulan özel bakımevinde, görme ve yürüme engelli 300 köpek bakılıyor. Köpeklerin 28’i çevre illerden getirildi.Adana’daki barınak 10 yıldır hizmet veriyor. 1500’e yakın kedi, köpek ve kuşa bakılıyor. Yeni oluşturulan bakımevi ise felçli, kör, işkence sonucu psikolojisi bozulmuş hayvanlara hizmet veriyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ulusal Koordinatörü Nesrin Çıtırık’ın çağrısı var:“Acı ve ıstırap her canlı için aynı. Adana’da sadece engelli hayvanlara yönelik bakımevi açılmasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleşti. Tüm illerin yerel yönetimlerini mağdur ve muhtaç olan engelli hayvanlar için kalıcı engelli bakımevleri yapmaya davet ediyoruz. Destek veren herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.Bakımevinde kalan köpeklerin tüm ihtiyaçlarının yerel yönetim ve idareler tarafından karşılandığını belirten Çıtırık, halkın bakımevindeki hayvanları ziyaret edip, sevgi göstermelerini istedi.