Engelli Hasan, uzaktan eğitimle bilgisayar mühendisi oldu

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde oturan doğuştan yürüme engelli, 23 yaşındaki Hasan Yılmaz, uzaktan eğitim imkânıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. Diplomasını evinde teslim alan Yılmaz, \"Kendimi çok mutsuz hissettiğim anlar oldu. Ancak, şunu fark ettim; mutsuzluğu aştığım, motivasyonumu toparlayabildiğim anlarda başarılı olduğumu gördüm\" dedi.

Elmalı\'ya bağlı Küçüksöğle Mahallesi\'nde oturan bedensel engelli Hasan Yılmaz, SDÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. Uzaktan eğitimle okulunu bitiren Yılmaz\'ın mezuniyet belgesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitü\'nden araştırma görevlisi Fatih Ahmet Şenel tarafından evinde kendisine teslim edildi. Şenel, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı tarafından kaleme alınan bir mektubu da Hasan Yılmaz ile annesi Hatice Yılmaz\'a verdi.

\"AMELİYAT GEREKLİ\"

Oğlunun doğumda sorun ortaya çıktığını ve bir dizi ameliyat geçirdiğini anlatan Hatice Yılmaz, \"Bacağında felç meydana geldi. Kalça çıkıklığı varmış çocuğumda. Onu bilemedik. Doktorlar, ameliyat için 23 yaşının beklenmesi gerektiğini söyledi. Biz de bekledik. Ve oğlum şu an 23 yaşını doldurdu. En yakın sürede ameliyat için gerekli mercilere müracaat edeceğiz\" diye konuştu.

\"ENGELLER AŞILIYOR\"

Oğlunu zaman zaman sırtında okula götürerek bugünlere getirdiğini belirten anne Yılmaz, \"Çocuğum için gereken ne varsa yaptım. Bugünleri gördüğüm için Allah\'a şükrediyorum. Engelli çocuk sahibi annelere şunu öneriyorum; çocuğum engelli diye bir kenara bırakmayın. Engeller aşılıyor. Çocuğumu engelli şekilde görmüyorum, öyle hissetmiyorum. Hayatım boyunca çocuğumun yanında durdum, destek oldum. Hal böyle olunca çocuğumun da özgüveni her daim yükseldi\" dedi.

\"DEFALARCA ARAÇ DEĞİŞTİRİYORDUK\"

Hasan Yılmaz da SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nü kazandıktan sonra kendisine uzaktan eğitim imkânı verildiğini anlatırken, şunları kaydetti:

\"Bilgisayar Mühendisliği\'ni başarılı şekilde bitirdim. Uzaktan eğitim benim gibi engeli olanlar için çok büyük bir avantaj. Yürümek beni çok yoruyor. Çok zor şekilde yürüyebiliyorum. Uzaktan eğitim, derse daha iyi hazırlanma imkânı sağlıyor. Final ve vize için SDÜ\'ye geliyordum. Tabii ki yol nedeniyle çok güçlükler çektik. Elmalı\'dan Isparta\'ya direkt giden bir toplu taşıma aracı olmadığı için defalarca araç değiştiriyorduk. Kalacak yer konusunda da sıkıntılarımız oldu. SDÜ içerisinde misafirhane vardı. Üniversite arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. An geldi onlar aldılar beni. Evlerini açtılar. Bazı durumlarda üniversiteden hocalarım aldı. Sınava getirdiler. Sonra oradan alıp misafirhaneye bıraktılar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum.\"

\"DURUMLARINI HİÇ DÜŞÜNMEYİP ÇALIŞSINLAR\"

Zaman zaman kendisinin de boşluğa düştüğü anlar olduğunu belirten Hasan Yılmaz, engellilere şu mesajları verdi:

\"Kendimi çok mutsuz hissettiğim anlar oldu. Ancak şunu fark ettim; mutsuzluğu aştığım, motivasyonumu toparlayabildiğim anlarda başarılı olduğumu gördüm. Yani durumlarını hiç düşünmeyip çalışsınlar. Özellikle sevdikleri konularda çalışsınlar. Merak ettikleri konularda çalışmalar yaparlarsa durumlarını düşünmekten uzaklaşmış olurlar. Kendilerini bir işle meşgul tutmuş olurlar ve sonucunda başarı düzeyine ulaşabilirler. Örneğin benim dikkatimi hep Stephen Hawking çeker. Ondan ilham alıyorum. Çok özendiğim bir insandır. Tamamen felçli olmasına rağmen hâlâ fizik biliminde deha ve ciddi çalışmalar yapan bir insan. Şu an diplomamı aldım. Gururluyum.\"



