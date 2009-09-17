Engelli güzelden, organizatöre suç duyurusu

Samsun'da oturan 17 yaşındaki Nergis Demirarslan, 13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Prodüksiyon Sabihi Arif Çelik'in organizatörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Engelliler Güzellik yarışmasına katıldı. Antalya'nın Kemer İlçesi'nde gerçekleştirilen yarışmada Türkiye Güzeli seçilen Demirarslan, daha sonra geçen Mart ayında Ankara'da düzenlenen Dünya Engelliler Güzellik Yarışması'nda da Dünya Güzeli seçildi.Yarışması sırasında organizatör tarafından 1'inci olan güzele altın taç başta olmak üzere çeşitli hediyeler verileceğinin taahhüt edildiğini iddia eden Demirarslan, aradan 1.5 yıl geçmesine rağmen kendisine ulaştırılmadığını iddia ederek organizatör hakkında ‘dolandırıcılık ve maddi menfaat temini’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaşı küçük olduğu için babası Hürmet Demirarslan, kızıyla birlikte Adliye binasına gelerek dilekçesini verdi.Babası 48 yaşındaki Hürmet Demirarslan'la birlikte Samsun Adliyesi'ne gelen dünya güzeli, savcılığa verdiği suç duyurusunda Arif Çelik'in engellileri kandırarak menfaat temin ettiğini iddia etti. Suç duyurusunda bulunmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nergis Demirarslan, 'Ben organizatörün yeni bir güzellik yarışması daha düzenleyeceğini duydum. Benim bu yarışmaya katılacaklara tavsiyem kendilerine vaat edilen hediyelerle ilgili yazılı taahhüt belgesi alsınlar. Tacımın olması benim için manevi değeri açısından önemli. Yarışmaya yeni katılacaklar benim durumuma düşmesinler' dedi.Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan Hürmet Demirarslan ise Türkiye Engelliler Güzellik Yarışması'nın ilk defa gerçekleştiği için tacın öneminin ve değerinin kızı Nergis için çok büyük olduğunu söyleyerek, 'Türkiye'de bir ilke imza attık. Ama insanların duyduğu gibi vaat edilen tac ortada yok. Biz istiyoruz ki çocuğumuzun hak ettiği tacı versinler' diye konuştu.Nergis Demirarslan, 17 Ağustos 2005 tarihinde denizdeyken kendisini omzuna alan eniştesinin şakalaşırken sığ suya atması üzerine başını zemine çarpıp omurilik zedelenmesi sonucu felç olmuştu.