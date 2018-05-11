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Engelli gençler, bahriyeli olmanın mutluluğunu yaşadı (2)

TERHİS BELGESİNİ ANNESİNE HEDİYE ETTİ Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle engelli gençler vatani görevlerini yerine getirdi

11 Mayıs 2018 20:59

TERHİS BELGESİNİ ANNESİNE HEDİYE ETTİ
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle engelli gençler vatani görevlerini yerine getirdi. Saçları kesilen engelli gençler, jandarmanın yeni mavi renkli üniformalarını giydi. Engelli gençlere eğitim verilirken, eğlenceli anlar da yaşandı. Engelli gençler müzik eşliğinde jandarmalarla birlikte karşılıklı oyun oynadı. Düzenlenen törende bayrak ve silah üstüne ellerini koyan gençler, yemin etti. Daha sonra askerlere terhis belgeleri verildi. Ali Topal törenin ardından terhis belgesini annesi Elmas Topal\'a hediye etti. Jandarmalar, engelli gençlerin annelerine çiçekler vererek Anneler Gününü kutladı.

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