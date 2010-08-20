-ENGELLİ GENÇ MOTORLU ARAÇ İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ NUSAYBİN (A.A) - 20.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, ziyaret ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Sınırtepe Köyünde oturan engelli gence verdiği motorlu araç sözü yerine getirildi. Kaymakam Murat Girgin, Nusaybin'e bağlı Sınırtepe köyünde engelli Şahin Aslan'a motorlu araç verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, devlet olarak her kademedeki görevliyle bölge, ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi. 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Selim Mert de, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 21 Ekim 2009 günü Sınırtepe Köyünü ziyareti sırasında köyde yaşayan 23 yaşındaki Şahin Aslan'ın, kullandığı tekerlekli sandalye yerine hayatını daha da kolaylaştıracak akülü bir araç talebinde bulunduğunu hatırlattı. Orgeneral Başbuğ'un kendilerine verdiği direktif doğrultusunda özel bir firmaya motorlu araç üretimi siparişi verdiklerini anlatan Orgeneral Mert, ''Motorlu aracın plakası alınmış, aracın ruhsatı ve trafik sigortası yaptırılmıştır. Ancak bu aracın kullanılması için H sınıfı sürücü belgesine ihtiyaç duyulmuştur. Kardeşimiz Şahin Aslan'ın okuma yazma ve ilkokul diploması olmaması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kurslarına yönlendirilerek dahil edilmiştir. Kendisi bu kursları tamamlayarak, ilköğretim diplomasına sahip olmuştur. Bu aracı kullanmak için sadece H sınıf bir ehliyete sahip olmakla kalmamış bundan sonraki yaşamını aydınlatacak, kendini ifade edecek okuma yazmayı da öğrenerek ilköğretim diploması almıştır'' dedi.