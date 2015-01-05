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Yaşam

Engelli genç kadın yanarak can verdi

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü

05 Ocak 2015 17:41

Samsun’un Asarcık İlçesi’nde dün akşam bir apartmanın 5’nci katında çıkan yangında, bedensel engelli 25 yaşındaki Meliha Gonca yanarak yaşamını yitirdi. Genç kız bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’un Asarcık İlçesi Atatürk Mahallesi’nde dün akşam bir apartmanın 5’nci katındaki daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, bir yandan da yanan dairede kimse olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Bu sırada dairede yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Gonca, doğuştan bedensel engelli kızının içeride olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ekipler 25 yaşındaki Meliha Gonca’nın kurtarılması için çaba saffetti. Ancak alevler bir türlü kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Apartman dairesine giren itfaiye ekipleri bedensel engelli kızın kömürleşmiş cesedini buldu.

Meliha Gonca bugün Asarcık İlçesi Boduroğlu Köyü’nde merkez camisinde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. 

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