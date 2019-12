Engelli diye terk ediyorlar

Konya'da 1.5 yıl içinde aileleri tarafından terk edilen ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verilen 24 çocuktan 8'inin zihinsel veya bedensel engelli olduğu bildirildi. Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürü İzzet Güneş, kentte 0-6 yaş çocuk yuvasında 45, 7-12 yaş gurubunda ise 65 çocuğun bulunduğunu söyledi.



Bebek terk olaylarının kendilerini çok üzdüğünü anlatan Güneş, "Yaklaşık 1.5 yıl içinde yuvaya gelen 24 çocuğumuz var. Bunlar aileleri tarafından maddi imkansızlıklar ve istenmediği için terk edilen çocuklarımız" dedi. İzzet Güneş, sözlerine şöyle sürdürdü:



'Aileler kabullenmiyor'



"Bu yüzden büyük hassasiyetle olaya yaklaşıyoruz. Bazıları ölüme terk ediliyor. Terk edilen çocuklardan 8'i bedensel ya da zihinsel engelli. Bu tür sorunlu çocuklar çoğunlukla engelli olduğu için terk ediliyor. Evlat edinmek isteyen aileler ise bu çocukları genelde kabullenmiyor. Daha önce terk edilen çocuklardan 2'sini Mersin'e, 3'ünü ise Ordu'da bir rehabilitasyon merkezine gönderdik. Çocukların tedavisi devam ediyor. Devletin şefkati her zaman bu çocuklarımızın yanında."



Aile şefkati sağlamaya çalışıyoruz



Engelli çocukların durumlarının daha farklı olduğunu, onların daha çok ilgi beklediğini ifade eden Güneş, şu an 47 ailenin evlatlık edinmek için sıra beklediğini sözlerine ekledi. Yuvalarda çalışacak personel seçimine oldukça önem verdiklerini belirten Güneş, "Gerek personelimiz, gerekse bizler çocuklarımıza bir ailenin sağladığı imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Sağlamak zorundayız. O şefkati onlara vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Çocukların çok küçük yaşlarda karşılarında gördükleri kendilerini aileleri olarak kabullendiklerini ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız onların mutluluğu için. Devletin sağladığı imkanlar ölçüsünde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Personel seçimine onların mutluluğu için özen gösteriyoruz. Çocuklarımızı herkese evlatlık vermiyoruz. Bir ön araştırma yapılıyor. Koruyucu aile uygulaması da aynı titizlikte yürütülüyor. Genelde parçalanmış aile yapısına sahip çocuklar ile henüz yeni doğan ya da çok küçük yaşlarda terk edilen bebekler yurtlarda barınıyor."