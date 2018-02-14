Engelli çocuklar sanatla buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Modern ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Özel Eğitim Proje Uygulama Protokolü” ile görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerin sanat eğitim programlarına katılımı sağlanacak.

İstanbul’un tüm ilçelerindeki MEB’e bağlı özel eğitim okullarındaki öğrencilerin müze ortamında sanatla buluşmasını amaçlayan proje protokolü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Modern arasında imzalandı. 7-16 yaş arası görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerin İstanbul Modern’de sanat eğitim programlarına katılmasını hedefleyen projeyle bin çocuk sanatla buluşacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun imzaladığı Özel Eğitim Proje Uygulama Protokolü, görme engelli öğrenciler için “Dokunduğum Renk”, zihinsel engelli öğrenciler için “Buluşma”, işitme engelli öğrenciler için de “Sanatın Sözleri” başlıklı eğitim programlarını kapsıyor.

Bu yıl yaklaşık bin engelli öğrenci, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen sanat çalışmalarını görerek, dokunarak ve hissederek bu çalışmaları yapan sanatçıların yaşamları hakkında bilgi edinecekler. Öğrenciler, renk, doku, çizgi gibi temel sanat öğelerini tanıyarak ve bu öğeleri sözel ve görsel iletişimlerinde kullanabilecek. Sanat çalışmaları gerçekleştirerek psikomotor becerilerini de artıracak olan öğrenciler, okulda öğrendikleri kavramları sanat uygulamalarıyla somutlaştırarak pekiştirebilecek.

Yelkenci: Özel eğitim gören çocuklarımız müze ortamında sanatla buluşacak

Protokolün hayata geçmesinin önemine değinen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, “Sanatın merkezi olan İstanbul’da özellikle özel eğitim alan engelli öğrencilerimizin modern bir sanat müzesindeki sanat eğitim programlarına katılmaları onların kişisel gelişimine ve çevrelerine büyük katkı sağlayacaktır. Özel eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin İstanbul Modern’in onlara özel olarak geliştirdiği sanat programlarına katılımları amacıyla imzaladığımız bu protokolün önemli olduğunu düşünüyorum. Özel eğitim alan öğrencilerimizin okul dışına çıkarak bir müze ortamında sanatı yaşayıp deneyimlemelerini sağlayan bu değerli çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu özellikle vurgulamak isterim” dedi.

Çalıkoğlu: Daha çok engelli öğrenciye ulaşacağız

İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ise İstanbul Modern’in ülkemizde modern ve çağdaş sanat sergileri düzenlemenin ötesinde bir sanat eğitim kurumu olarak bugüne kadar yüzbinlerce çocuk ve genci sanatla buluşturduğuna dikkat çekti. Çalıkoğlu, “Özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin zihinsel ve algısal yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı istiyoruz. Bugüne kadar engelli çocuk ve gençlere kendi olanaklarımızla ulaşıyorduk. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol aracılığıyla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)