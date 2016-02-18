Engelli çocuk kapının önüne iple demire bağlandı!

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne yerleşen ailenin, engelli çocuklarını soğuk havada kapının önündeki demire iple bağladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Siverek'in Esmerçayır Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katına yerleşen Suriyeli aile, iddiaya göre zihinsel engelli olan Salih adındaki 9 yaşlarındaki çocuklarını, sokakta evlerinin penceresinin demir korkuluklarına bağladı. DHA'dan Mehmet Sezgin'in haberine göre, mahalle halkı ayağına bağlı ipten kurtulmak için çırpınırken gördüğü engelli çocuğun zaman zaman da çığlık attığı belirtildi.

Bazı vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği engelli çocuk, mahallelinin tepkisi üzerine ailesi tarafından ipi çözülerek içeri alındı.