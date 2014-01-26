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Yaşam

Engelli çocuğun hayallerini gerçek yapan fotoğrafçı

'Küçük Prens' isimli fotoğraf serisinde Peljhan, 12 yaşındaki Luka'nın hayal dünyasını fotoğrafladı

26 Ocak 2014 00:12

Bazen fotoğrafçılar gözün gördüğünden fazlasını yapar ve Sloven Psikolog Matej Peljhan tam da bunu yaptı.
"Küçük Prens" isimli fotoğraf serisinde Peljhan, 12 yaşındaki Luka'nın hayal dünyasını fotoğrafladı.
Luka, Kas Distrofisi yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum ve perspektifi değiştirerek, Peljhan onu bir balonla uçarken, merdiven çıkarken, basketbol oynarken, denize dalarken ve breakdance yaparken fotoğrafladı.
Luka'nın hareketleri kas distrofisi yüzünden kısıtlı ve sadece ellerini hareket ettirerek tepkisini dile getirebiliyor. Kendisi banyo yapamıyor, giyinemiyor ve yemek yiyemiyor fakat hayallerini az da olsa kağıtlara resmedebiliyor.

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engellisakatçocukfotoğrafperspektifMatej Peljhan

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