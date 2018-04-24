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Engelli çocuğa taciz iddiasına gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa evde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen T

24 Nisan 2018 18:12

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğa evde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istenen T.K. (45), polis tarafından gözaltına alındı.
Pirimehmet Mahallesi Kunduracılar Sitesi çevresindeki bir grup esnaf, dün akşam saatlerinde engelli bir erkek çocuğunu evine götüren T.K.\'nin peşinden gitti. Eve giren esnaf iddiaya göre engelli çocuğu taciz ettiğini gördükleri yarı çıplak haldeki T.K.\'yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polis, T.K.\'yi linçten kurtarıp gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
T.K.\'nin suçlamaları kabul etmediği, engelli çocuğun ise T.K.\'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediği kaydedildi.

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