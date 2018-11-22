Engelli Burak'ın, polis otosuyla okula gitme hayali gerçek oldu

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta okuluna polis otosu ile gitmeyi arzulayan zihinsel engelli Burak Salman\'ın (16) isteği ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Tokat\'ta inşaat işçiliği yapan Murat-Nergiz Salman çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan, doğuştan zihinsel engelli Burak Salman, eğitim gördüğü Tokat Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle geçen hafta Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti. Ziyarette öğretmenleri, okulun 9\'uncu sınıf öğrencisi Burak Salman\'ın polis otosuyla okula gitme hayali bulunduğu yetkililere iletildi. Bu talep daha sonra Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu\'na ulaştırıldı. Emniyet Müdürü Topaloğlu, ekiplere Burak\'ın hayalinin gerçekleştirilmesi talimatı verdi. Bu sabah saatlerinde okula gitmek için servis aracını bekleyen Burak Salman\'a evine gelen polis ekipleri sürpriz yaptı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ve ekibi, zihinsel engelli Burak Salman\'a polis montu ve şapkası giydirdi. Topçam Mahallesi\'ndeki evinden alınan Burak Salman, ekip otosuyla eğitim gördüğü Yavuz Selim Özel Eğitim Merkezi\'ne götürüldü.

Burak\'ın annesi Nergiz Salman polislere teşekkür ederek, \"Kendisi sürekli polis olmak isterdi. Bugün de bunu gerçekleştirmiş oldu. Çok teşekkür ederim Emniyet Müdürlüğüne. Çok mutlu oldum, duygulandım\" dedi.

Amaçlarının Burak\'ı mutlu etmek olduğunu belirten Şube Müdürü Yüksel Bozkurt ise, \"Emniyet Müdürümüzün talimatı gereği Burak\'ı evinden alarak okulu götürmek için yola çıktık. Arkadaşlarımızla birlikte okuluna kadar geldik. Ben, ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda okulunda da başarılar diliyorum. Biz her zaman yanındayız, her zaman da talebini yerine getirmeye hazırız\" diye konuştu.

Büyük mutluluk yaşayan Burak Salman ise ekiplere teşekkür etti.

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