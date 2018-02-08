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Engelli Buket, 22 yıldır tedavi gördüğü hastanede işe başladı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da yaşayan bedensel engelli Buket Bener (31), 22 yıldır tedavi gördüğü hastanede santral görevlisi olarak işe başladı

08 Şubat 2018 13:57

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da yaşayan bedensel engelli Buket Bener (31), 22 yıldır tedavi gördüğü hastanede santral görevlisi olarak işe başladı. Bener, \'\'Engelleri önce kafada bitirmek gerek, 9 yaşında tanıştığım bu hastanede bir hastayken şimdi personelim\'\' dedi. 
Doğum sırasında anne karnında oksijen yetersizliğinden serebral palsi hastalığı oluşan bedensel engelli Buket Bener,  22 yıldır tedavi gördüğü Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde santral görevlisi olarak çalışıyor. Yıllarca tedavi gördüğü hastanede 2 yıl önce çalışmaya başlayan Buket Bener, çalışmakla hayatının değiştiğini belirtti.
Tekerlekli sandalyesi ile her gün işe gelen Buket Bener, hem hastane personeli hem de hastalar tarafından seviliyor. Bir sonraki hedefinin, hayatını kaleme aldığı bir kitap yazmak olduğunu belirten Bener, şunları kaydetti:
\'\'Hastalığım 14 aylıkken fark edildi. O tarihten itibaren sürekli fizik tedavilerle bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Birçok şeyi aştığımı düşünüyorum ve birçok engelli arkadaşa örnek olabileceğimi düşünüyorum. 9 yaşında bu hastane ile tanıştım. Ben bu hastanenin hastasıyken son iki yıldır da santral bölümünde görev alıyorum. Tedavi süreci öncesinde daha zorlanarak hareket edebilirken ve tekerlekli sandalye ile bütün hayatımı idame edebilirken tedavi süreci sonrasında değneklerle yavaş yavaş yürümeye başladım ve şu anda kurum içerisinde bütün ihtiyaçlarımı değneklerle yürüyerek karşılayabiliyorum. Herkes her şeyi başarabilir. Engelleri kaldırmak önce kafada bitirmekle başlıyor. Her insan önüne hedefler koyduğunda, bunları hayal edebileceğini fark ettiğinde, bu hayallerin zaman içerisinde önünüze fırsat olarak sunulduğunda başarabilir. Herkesin yapabileceği şeyleri ben de engelli birey olarak başardığımı düşünüyorum\" diye konuştu. 

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