Engelli arkadaşı için işaret dili öğrenen çocuk, 'İnsanlık Ödülü' aldı

Avustralya'nın Canberra kentinde okulda zorluk yaşayan, bu yüzden okula da gelmek istemeyen işitme engelli arkadaşı için işaret dili öğrenmeye başlayan ve kısa sürede dile hakim olan Ross Kelly'ye 'insanlık ödülü' verildi.

Zete’de yer alan habere göre, ailesinin özel sebeplerle Sydney’den Canberra’ya taşındığı, bu sebeple Sydney’de işitme engelliler için olan okulu terk etmek zorunda kalıp Canberra’daki bir devlet okuluna yazılan Isam Gurung okula kayıt oldu, ancak kimseyle iletişim kuramayınca okula daha az gelmeye başladı.

Okul, Isam için çevirmen ayarlamıştı ancak sınıf arkadaşı Ross Kelly, “utangaç” olarak tanımladığı arkadaşıyla ders dışında da iletişim kurmak istiyordu. Ross, arkadaşıyla ilk etapta yazılı notlarla iletişim kurdu ancak bunun yeterli olmadığını fark etmesi uzun sürmedi.

“Mesela ilginç bir kuş gördüğümde ona yazılı bir not verip kuşa bakmasını söyleyinceye kadar kuş uçup gidebiliyor” diyen Ross, Avustralyalı işitme engellilerin kullandığı ‘Auslan’ dilini geçen ders yılının henüz başında öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Zaman içinde kendini geliştiren ve arkadaşı ile hızlı iletişim kurmaya başlayan Ross sayesinde Isam okuldaki derslerine gelmeye ve Ross sayesinde insanlarla çok daha etkili bir şekilde iletişim kurmaya başladı.

Avustralya’da faaliyet gösteren Fred Hollows Foundation bu çabayı fark etti ve kayıtsız kalamadı. Kurum, çeşitli adaylar arasından Ross Kelly’nin davranışını tartışmasız bir şekilde ‘insanlık ödülü’ne layık gördü ve 5000 Avustralya doları ödülünü takdim etti.

Ödülü veren kurumun yöneticilerinden Gabi Hollows, ödülü düşünceli olmayı teşvik etmek için verdiklerini söyledi: “Çocuklar sportif ve akademik başarılarından dolayı ödüllendiriliyorlar ancak çok iyi bir çocuk oldukları için ödül almıyorlar. Eğer birkaç genç ruhu başkalarına yardım etmeye teşvik edebilirsek büyük mutluluk duyacağız.”