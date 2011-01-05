-ENGELLİ AİLENİN EVİNDE YANGIN FACİASI İZMİR (A.A) - 05.01.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 24 yaşındaki sara hastası ve zihinsel engelli kişi öldü, zihinsel engelli annesi yaralandı. Buca ilçesi 293/13 Sokak 19 numarada oturan Bekir-Emine Hazurbulan çiftinin tek katlı evinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine koltuk değneğiyle yürüyebilen Bekir Hazurbulan (68) ile zihinsel engelli eşi Emine Hazurbulan evden dışarı kaçtı. Vücudunda yanıklar bulunan Emine Hazurbulan (56) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, Bekir-Emine Hazurbulan çiftinin 24 yaşındaki zihinsel engelli ve sara hastası olan çocukları Emrah'ın evde bulunduğu öğrenildi. Büyük kısmı yanan evdeki alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye erleri, Emrah Hazurbulan'ın cesedini buldu. Vücudunda hafif yanıklar bulunan Hazurbulan'ın, dumandan zehirlenerek öldüğünün tahmin edildiği bildirildi. Yangından yara almadan kurtulan Bekir Hazurbulan polise verdiği ifadede, kendisi mutfakta çay yaparken oğlu Emrah'ın odunla sobayı yakmaya çalıştığını, sobanın devrilmesi sonucu odanın alev içinde kaldığını, eşiyle birlikte dışarı koştuklarını, bu sırada oğlu Emrah'ın paniğe kapılarak evin arka kısmındaki odaya doğru koştuğunu gördüğünü söyledi. Baba Hazurbulan, koltuk değnekleriyle yürüyebildiği için oğlunu dışarı çıkarmak için yardım edemediğini belirtti. Emrah Hazurbulan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.