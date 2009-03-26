Engelli 400 bin kişi oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime kısa bir süre kala aldığı tartışmalı kararlarla gündemde. Kimlik numarası şartı ve başörtüsü yasağının ardından engellileri mağdur eden bir karara daha imza atan YSK, vasi raporu bulunan engellilere seçmen bilgi kâğıtlarını göndermedi.





Seçmen listelerinde ismi yer aldığı halde seçmen kâğıtları gelmeyen engelliler seçim kurullarına başvurunca, kendilerine vasi tayin ettiklerinden dolayı oy kullanamayacaklarını öğrendi.



Türkiye'de sayısı 8 milyona ulaşan ve yaklaşık 4 milyonu seçmen olan bedensel engellilerin oyları sandığa tam olarak yansımıyor. Başta fizikî şartların uygun hale getirilmemesi, engellileri oy kullanmaktan alıkoyuyor. Engelli seçmenler, şimdi kendilerini sandık dışı bırakan yeni bir engelle karşı karşıya. YSK, vasi tayin eden engellilerin oy kullanmayacakları yönünde karar aldı.



Karara en büyük tepki AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'dan geldi. Avya, evden çıkmakta zorluk yaşadıkları için ailelerinden birini vasi tayin ederek maaş, fatura ödeme gibi işlemlerini yaptıran engellilerin 'kendi kendilerine yetemediği' söylenerek oy kullanamayacağının açıklandığını vurguladı.



Durum düzeltilmezse yaklaşık 400 bin özürlünün sandığa gidemeyeceğini açıklayan Ayva, "Biz özürlülerin demokrasiden başka bir alternatifi yok, bize hizmet edeni seçip, memnun olmadığımızı indirmek istiyoruz. Seçilebiliyoruz fakat seçemiyoruz." dedi. YSK'nın engellilerin oy kullanması için uygun şartları oluşturması gerektiğini dile getiren Ayva, şöyle devam etti:



"Kendimizi ifade edebileceğimiz en önemli alan oy kullanmak. Bu da engellenilmeye çalışılıyor ya da uygun koşullar oluşturulmuyor. Sonuç belirlemede bir oy bile etkilidir. Engelli vatandaşımıza mutlaka oyunu kullanabileceği kolaylık sağlanmalı. Durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunduk, ancak sonuç alamadık."



Engellilerin sandığa götürülmesine de yasak geldi



YSK, oy kullanmak isteyen engellilere yardım edilmesine de karşı çıktı. İstanbul Özürlüler Merkezi (İSÖM) ve Ankara Büyükşehir Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü'ne "Seçimde engellileri taşımayın." dedi.



Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki özürlü merkezleri YSK'ya bir yazı yazarak toplu taşıma araçlarını kullanamayacak derecede engelli olan ve kendilerine talepte bulunan vatandaşları sandık başına götürmek için izin istedi. Ancak bu talep, "Çalışma her ne kadar özürlü vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması amacıyla yapılması düşünülmekte ise de, yapılması düşünülen bu hizmet resmi araçlarla yapılacağından, siyasi propaganda kapsamında değerlendirilmiştir." denilerek reddedildi.