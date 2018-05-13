Engelli 4 kardeşin fedakar annesi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde 4\'ü konuşma ve yürüme engelli, 8 çocuk annesi Aynur Aybik, hayatını çocuklarına adadığını belirterek, \"Ben anneyim, ben bakmasam, kim bakacak?\" dedi.

Derik ilçesi Kale Mahallesi Cumhurriyet Caddesi\'nde oturan 33 yıllık evli Sait ve Aynur Abik çiftinin 8 çocuğundan 4\'ü hem yürüme, hem de konuşma engelli. Anne Aynur Aybik, engelli çocukları Özkan (29), Erdal (27), Ruken (24) ve Remzi\'nin (22) tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, günlük bakımlarını yapıyor. İkinci çocuğu Özkan\'ın 7 yaşındayken hastalığa yakalandığını belirteren Aynur Abik, \"Önce Özkan, daha sonra sırasıyla diğer çocuklarım, farklı tarihlerde ataksi (yürüme ve konuşma engelli) denilen hastalığa yakalandı. Hayatımı engelli çocuklarıma adamışım. Günün 24 saatini onlarla geçiriyorum, hiçbir yere gittiğim yok. Her şeye rağmen anne olarak onlar için yaşamanın tüm zorlukları benim umurumda bile değil. Ben anneyim, ben bakmasam kim bakacak? Var olduğum sürece onlara bakacağım. Bütün anneler, çocuklarına bakmalıdır. Hiçbir anne ciğerlerini atamaz, çocuklar annelerin ciğerleridir. Su veya başka bir şey istedikleri zaman onlara ulaştırmazsam o gece uyuyamam, mutlaka isteklerini yerine getireceğim. Kaşık bile tutamıyorlar. Dişlerini fırçalamalarından, kişisel bakımlarına kadar her ihtiyaçlarını bir anne olarak ihmal etmemeye çalışıyorum. Bugün Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Günü\'nü kutluyor, bu durumda çocukları olup da fedakar olan annelerin ellerinden öpüyorum\" dedi.

Anne Abik konuşurken, bu sırada yanında oturan 4 çocuğundan Ruken,, \"Anneler günün kutlu olsun, annemin ellerinden öpüyorum\" diyerek, annesinin elini öptü. Daha sonra engelli olan 4 kardeş hep bir ağızdan \"Annemizin günü kutlu olsun, annemiz bir tanedir\" dedi.

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