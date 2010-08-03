-ENGELLERİNİ AŞIP, SU ALTINDA NİŞANLANDILAR ÇEŞME (A.A) - 03.08.2010 - Bostanlı Lions Kulübü'nün bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ''Engellileri Su Altına İndiriyoruz'' etkinliği, sürpriz bir nişan ile renklendi. Etkinliğe katılarak dalış eğitimi alan Buca Engelliler Derneği üyesi Gürkan Uzun (32) ile Sinem Öztürk (32), denizin 10 metre altında balonlarla süslenmiş özel masada nişanlandı. Damat adayı Gürkan Uzun'un, daha önce evlenmeye karar verdiği kız arkadaşı Sinem Öztürk'e sürpriz yaparak, organize ettiği nişan töreninde, çift önce Koçluoğlu Dalış Merkezi eğitmenlerince verilen dalış eğitimine katıldı. Dalış eğitiminin ardından ilk defa deniz altının renkli dünyasıyla tanışan gelin adayı Öztürk'ün mutluluğu, sürpriz şekilde hazırlanan nişan töreniyle bir kat daha arttı. Altınyunus Baküs Plajı'nda denizin 10 metre altında balonlarla süslenmiş şekilde özel olarak hazırlanmış masada birbirlerine nişan yüzüklerini takan Gürkan Uzun ve Sinem Öztürk çifti, nişanın ardından sahilde kendilerini bekleyen arkadaşlarının alkışları arasında su yüzüne çıktı. Çift, daha sonra mutluluklarını arkadaşlarıyla birlikte şampanya patlatarak kutladı. Gürkan Uzun, burada yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldığını ve bu nedenle heyecanlı olduğunu, ancak asıl sürprizin su altında olduğunu ifade ederek, ''Denizin altında akıllıca bir iş yaparak Sinem'in 'hayır' deme ihtimalini ortadan kaldırdım'' dedi. -''SEVİNÇTEN BAĞIRMAK İSTEDİM''- Deniz altında sürpriz törenle nişanlanan Sinem Öztürk de uzun yıllardır tanıştığı erkek arkadaşının böyle bir girişimi olduğundan haberi olmadığını belirterek, çok şaşırdığını ifade etti. İlk defa dalacağı için zaten heyecanlı olduğunu, ancak aşağı indiğinde masayı görünce şaşırdığını anlatan Öztürk, duygularını şu sözlerle ifade etti: ''Aşağıda balonlarla süslü bir masa bizi bekliyordu, ama ben nişan olayına ihtimal vermiyordum. Hep beraber masaya oturduğumuzda yüzükleri görünce şok oldum. Sevinçten bağırmak istedim, ama yapamadım. Hayatımın en güzel günlerinden birisini yaşadım. Bir engelli olarak, engelsiz bir ortamda nişan yüzüğü takmak çok güzel bir duygu. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.''