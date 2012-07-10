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Kültür-Sanat

Engelleri aşmak için sahnedeler

'Bizim Evin Halleri' isimli oyun 15 Nisan'da Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenecek

10 Temmuz 2012 18:02

Bedensel engellilerin tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve protez gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yine bedensel engelliler "Bizim Evin Halleri" ismiyle bir oyun sahneleyecek.

Bedensel engellilerin hazırladığı tiyatro etkinliği ve "İstanbul'da Sosyal Sorumluluk Projesi" başladı. Gösteride rol alacak oyuncuların tamamı bedensel engellilerden oluşuyor.

"Bizim Evin Halleri" isimli oyun 15 Nisan'da Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyun bedensel engellilerin eksikleri olan tekerlikli sandelye, koltuk değneği, protez gibi ihtiyaçlarını gidermek için gerçekleştirilecek. 

Oyunun biletleri kişiye özel 50 TL'dir. Biletler özel kurye tarafından ücretsiz olarak verilen adrese kapıda ödeme ile gerçekleştirilecek.

tiyatrobesat.com'dan etkinliği takip edebilirsiniz...

 

İletişim için:

Bedia TOMRİS
Tel: 0212 259 79 68

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