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Bilim / Teknoloji

'Engellenen siteler Türkiye'nin ayıbı'

Türkiye’nin, son olarak İngiliz bilim insanı Richard Dawkins’in sitesine getirdiği erişim yasağıyla gündeme gelen bozuk internet sicili yabancı gazetelerin merceğinde

25 Eylül 2008 03:00

Google Groups, YouTube gibi milyonlarca kişinin ziyaret ettiği sitelerden sonra, İngiliz bilim insanı Richard Dawkins’in kişisel web sitesine de erişim yasağı getirilmesi, Türkiye’nin internet sitelerine sansür uygulama konusundaki tutumunun İngiltere tarafından da eleştirilmesine sebep oldu. Mahkeme kararıyla Türkiye’den erişimi yasaklanan sitenin kapanma gerekçesi olarak, yaratılış teorisi savunucusu Adnan Oktar’a hakaret edilmesi gösterildi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Dawkins, kendisine de gönderilen ‘Yaratılış Atlası’ isimli kitaptan, sitesinde ‘akıl almaz’ ve ‘saçmalık’ gibi ifadelerle söz etti. Harun Yahya adıyla da bilinen Adnan Oktar, kitabı ve kendisi hakkında hakaret dolu sözler ettiği gerekçesiyle Dawkins’in sitesini Türk mahkemelerine şikâyet etti, mahkeme de Oktar’ı haklı bulup siteye Türkiye’den erişimi durdurdu.

Oktar’ın basın sözcülerinden Seda Aral’ın, “İfade özgürlüğüne karşı değiliz ama insanlara hakaret edemezsiniz” dediğini belirten gazete, Oktar ve arkadaşları olan yaratılış teorisyenlerinin, böylece üçüncü kez sitelere erişimi engelletmekte başarılı olduğunu söylüyor.
Daha önce Wordpress.com ve Google Groups’a erişim, yaratılış teorisi tartışmaları yüzünden engellenmişti. Oktar, Dawkins’in ‘Tanrı Yanılsaması’ adlı kitabını da dine hakaret ettiği gerekçesiyle yasaklatma girişiminde bulunmuş ancak bunda başarılı olmamıştı.

Türkiye‘nin internet erişimi engelleme sicilinin kabarık olduğunu, özelikle de ulusal hassasiyetleri incittiği gerekçesiyle YouTube’u engellemeye pek düşkün olduğunu yazan gazeteye göre bu yasaklar, AB üyelik sürecinde ifade özgürlüğü açısından sınırlamaların tartışıldığı bir dönemde, Türkiye’nin imajını sarsıyor.

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