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Yaşam

Engel tanımayan engelli

Omurgasının arka kısmı doğuştan açık olan ve fiziksel olarak diğer çocuklar gibi gelişemeyen 16 yaşında bir delikanlı Aaron Fotheringham. Lakabı ise "Wheels" yani Teker

26 Kasım 2008 02:00

Omurgasının arka kısmı doğuştan açık olan ve fiziksel olarak diğer çocuklar gibi gelişemeyen 16 yaşında bir delikanlı Aaron Fotheringham. Lakabı ise "Wheels" yani Tekerlekler

Hastalığı nedeniyle ayakta duramayan ve ayaklarını kullanamayan Aaron, iki tekerlekli sandalyenin üzerinde geçirdiği onca yılın acısını çıkarıyor şimdi. Öğrendiği akrobatik hareketlerle, yürüme veya oturma sıkıntısı yaşamayan herhangi bir insanın bile yapamayacağı işlere imza atıyor.

Öyle ki, resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmaya başardı. Çünkü o tekerlekli sandalyesini bir kaykay gibi kullanarak piste çıkıp en yaratıcı figürleri yapıyor. Aaron, engelli olmayan çocukların bile yapmaya çekindiği artistik hareketlerle görenleri hayran bırakıyor.

"Tekerlekli sandalyede olmayı seviyorum. İnsanlar beni 'engelli' olarak görüyor.Bunları özürlü olduğum için yapmamın çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar ama bence bunlar olumlu şeyler.Ben mutluyum"

9 yaşından beri tekerlekli sandalyeyle mucizeler yaratan genç, ağabeyinin kendisine cesaret ve destek verdiğini anlatıyor.

Geçmişte akrobatik hareketlerin olağan sonucu olabilecek türden kazaları birkaç ezik, birkaç kırıkla atlatan Aaron, 'tekerlekli' olmanın avantajlarını kullandığını söylüyor.

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