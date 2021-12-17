Enflasyonla mücadele eden Rusya, üst üste 17. defa faiz artırma kararı aldı

Rusya Merkez Bankası üst üste 17. defa faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 8,50'ye çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 7,50'den yüzde 8,50'ye çıktı. Piyasa beklentisi faiz oranlarında 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.
Banka, faiz oranı artırma kararını ülke yüksek enflasyonla mücadele ederken aldı.
CBR'nin enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatı en son yıllık yüzde 8,4 olarak açıklandı.
Banka bugünkü açıklamasında para politikasındaki sıkı duruşun göz önüne alındığında, enflasyonun 2022 yılı sonunda yüzde 4,0-4,5 seviyesine düşeceği tahmininde bulundu.