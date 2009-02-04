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Ekonomi

Enflasyondaki düşüş faizi de indirebilir

Enflasyonun yüzde 9.50’ye inmesi sonrasında MB'nin dört ayda faizde temkinli indirimi sürdürmesi öngörülüyor.

04 Şubat 2009 02:00

Enflasyonun yüzde 9.50’ye inmesi sonrasında Merkez Bankası’nın önümüzdeki dört ayda faizde temkinli indirimi sürdürmesi öngörülüyor. 

Ocak enflasyonu binde 3 arttı

Ocak ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif üzerinde kaldı ve TÜFE’de yüzde 0.29, ÜFE’de ise yüzde 0.23 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon da TÜFE’de yüzde 9.50 olarak 9 ay aradan sonra tekrar tek haneli rakamlara inmiş oldu.

Analistler, enflasyondaki düşüşün gelecek dört aylık dönemde de devam edeceği ve Merkez Bankası’nın da buna karşılık temkinli faiz indirimlerini sürdüreceği görüşünde.

JP Morgan Nisan ayına kadar Merkez Bankası’nın 50’şer baz puanlık indirimlerle gösterge faizi yüzde 11’e kadar indireceğini tahmin ederken,, UBS faizlerin yüzde 11.50’de bir süre korunacağı görüşünde.

Enflasyon tek haneye indi

Morgan Stanley ise, Merkez Bankası’nın Şubat ayında da piyasa beklentilerinden daha agresif davranarak enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak 100 baz puanlık bir indirim yapabileceğini vurguluyor

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