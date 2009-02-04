Enflasyondaki düşüş faizi de indirebilir

Enflasyon tek haneye indi

Ocak ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif üzerinde kaldı ve TÜFE’de yüzde 0.29, ÜFE’de ise yüzde 0.23 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon da TÜFE’de yüzde 9.50 olarak 9 ay aradan sonra tekrar tek haneli rakamlara inmiş oldu.Analistler, enflasyondaki düşüşün gelecek dört aylık dönemde de devam edeceği ve Merkez Bankası’nın da buna karşılık temkinli faiz indirimlerini sürdüreceği görüşünde.JP Morgan Nisan ayına kadar Merkez Bankası’nın 50’şer baz puanlık indirimlerle gösterge faizi yüzde 11’e kadar indireceğini tahmin ederken,, UBS faizlerin yüzde 11.50’de bir süre korunacağı görüşünde.Morgan Stanley ise, Merkez Bankası’nın Şubat ayında da piyasa beklentilerinden daha agresif davranarak enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak 100 baz puanlık bir indirim yapabileceğini vurguluyor