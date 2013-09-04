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Ekonomi

'Enflasyonda düşüş sürecek'

Merkez Bankası açıklamasında Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,10 azaldığı ve yıllık enflasyonun yüzde 8,17'ye gerilediği hatırlatıldı

04 Eylül 2013 14:05

Merkez Bankası, Enflasyon Değerlendirme Raporu'nda enflasyondaki düşüşün süreceğini öngördü.

Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda temel enflasyon göstergelerinin Türk Lirası'ndaki değer kaybının yansımaları ile sınırlı oranda yükseldiğini belirtti.

Merkez Bankası açıklamasında Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,10 azaldığı ve yıllık enflasyonun yüzde 8,17'ye gerilediği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde de vurgulandığı üzere yıllık enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatları kaynaklı olarak azalmıştır. Temel enflasyon göstergeleri ise Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ile sınırlı bir oranda yükselmiştir. Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmektedir."

Raporda ayrıca mevsimsellikten arındırılmış verilerin hizmet enflasyonunda ana eğilimindeki yüksek seyrin korunduğuna işaret ettiğine de dikkat çekildi.

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