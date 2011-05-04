-ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENTİSİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Merkez Bankası tarafından nisan ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yayımlanan değerlendirmede, mayıs ayında işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan baz etkisiyle yıllık enflasyonun bir miktar daha artacağının tahmin edildiği belirtildi. Nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,87 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 4,26 düzeyine yükseldiği hatırlatılarak, hizmet grubu fiyat endeksinin yıllık değişim oranının haberleşme hizmetlerinden kaynaklanan baz etkisiyle arttığı, diğer hizmet kalemlerinin de ılımlı seyrini koruduğu ifade edildi. İthalat fiyatlarındaki artışların gecikmeli yansımalarının temel mal fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi ve ''Mayıs ayında işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan baz etkisiyle yıllık enflasyonun bir miktar daha artacağı tahmin edilmektedir'' denildi. Gıda fiyatlarında süregelen olumlu görünümün etkisiyle yemek hizmetleri fiyatlarındaki yavaşlamanın sürdüğü ve lokanta-otel grubu yıllık enflasyonunun aralık ayından bu yana 2,46 puan azalarak, yüzde 7,3 olduğu ifade edildi. Ulaştırma hizmetleri fiyatlarının akaryakıt fiyatlarındaki artışların yansımalarına bağlı olarak sınırlı oranda yükseldiği, kira yıllık enflasyonunun da düşük düzeydeki seyrini koruduğu vurgulandı. Merkez Bankası değerlendirmesinde, nisan ayında beyaz eşya fiyatlarındaki artış eğiliminin yavaşladığı, mobilya ve otomobil fiyatlarında ise yüksek artışlar kaydedildiği belirtildi. Enerji fiyatlarının nisan ayında uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artışını sürdürdüğü, gıda ve alkolsüz içecekler grubunun yıllık enflasyonunun düşüş eğilimini nisanda da koruduğu ve 0,64 puan azalışla endeks tarihindeki en düşük seviye olan yüzde 2,83'e indiği kaydedildi. Bu dönemde, taze meyve fiyatlarındaki artışa (yüzde 9,51) rağmen süt, yumurta ve taze sebze fiyatlarındaki azalışlar sonucunda işlenmemiş gıda fiyatlarının düşüş kaydettiği, böylelikle işlenmemiş gıda fiyatlarının 2008 yılı Eylül ayından bu yana ilk kez yıllık bazda gerilediğine işaret edildi. İşlenmiş gıda grubunda ise katı ve sıvı yağ fiyatlarında süregelen artışların bir miktar ivme kaybetse de nisan ayında da devam ettiği, ancak, buğday ithalatında uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesinin etkisiyle ekmek-tahıllar grubunda fiyat artışlarının ılımlı bir görünüm çizmesi ve süt ürünleri fiyatlarındaki belirgin düşüşlerin grup fiyat artışını sınırladığı ifade edildi.