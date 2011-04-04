Enflasyonda 41 yıl sonra bir ilk!

T24- Enflasyon Mart'ta TÜFE'de yüzde 0.42, ÜFE yüzde 1.22 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 3.99, ÜFE yüzde 10.08 oldu.

Enflasyon yıllık bazda düşüşünü Mart ayında da sürdürdü ve 41 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün altına geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayında TÜFE yüzde 0.42, ÜFE yüzde 1.22 arttı.

CNBC-e anketinde TÜFE'nin yüzde 0.77, ÜFE'nin ise yüzde 1.18 artış göstermesi bekleniyordu.

Yıllık bazda TÜFE'de düşüş sürerken, ÜFE çift hanede kalmaya devam etti. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 3.99'a, ÜFE'de yüzde 10.08'e geriledi.

Enflasyon TÜFE'de 1970'in Haziran ayından bu yana ilk kez yıllık bazda yüzde 4'ün altına indi.

Merkez Bankası'nın temel aldığı çekirdek yerine açıklanan gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlar Mart'ta yüzde 0.59 artış kaydetti. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 3.77 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1.57 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Mart ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.17, ev eşyasında yüzde 0.94, giyim ve ayakkabıda yüzde 0.77, eğlence ve kültürde yüzde 0.46, lokanta ve otellerde yüzde 0.43, konutta yüzde 0.38, haberleşmede yüzde 0.34, eğitimde yüzde 0.29, sağlıkta yüzde 0.15, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.03 artış olurken sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.41'lik düşüş görüldü.

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 8.01 ile lokanta ve oteller grubunda meydana geldi. Onu çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 7.86), ulaştırma (yüzde 6.91), ev eşyası (yüzde 6.11), giyim ve ayakkabı (yüzde 5.43), konut (yüzde 4.57), eğitim (yüzde 4.28) izledi.

TARIM VE SANAYİDE BİR YILDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Sektörlere bakıldığında fiyatlar tarımda yüzde 0.68, sanayide yüzde 1.34 arttı. Yıllık bazda tarımda artış yüzde 10.54, sanayide yüzde 9.98 artış kaydetti.

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 15.06 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleşti.

Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.62, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.48 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0.36 düşüş görüldü.

ZAM ŞAMPİYONU AYVA

Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 29.10'la ayva oldu. Onu yüzde 8.47'lik artışla elma, yüzde 8.45'le banka ile para havale ücreti, yüzde 6.57'yle yumurta, yüzde 6.52'yle mazot, yüzde 5.69'la tavuk eti izledi.



'ÇOBAN SALATA' UCUZA GELDİ

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 21.31'le kabak olurken, salatalık yüzde 19.55, domates yüzde 16.19, kuru soğan yüzde 13.32 geriledi.