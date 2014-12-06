Enflasyon yüzde 9'u aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0.18 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 9.15 düzeyine yükseldi. Bu veriler ile 11 aylık enflasyon da yüzde 8.65 düzeyine ulaştı.



TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da (Yİ-ÜFE), Kasım ayında yüzde 0.97 düştü ve 11 aydaki artış yüzde 7.18 ve Kasım sonu itibarıyla yıllık artış da yüzde 8.36 olarak belirlendi.



Yıllık enflasyon geçen Nisan ayında yüzde 9.38 ile yüzde 9.0 düzeyinin üzerine çıkmış ve Ağustos da dahil beş ay boyunca bu düzeylerde kalmıştı. Enflasyon Eylül’de yüzde 8.86 ve Ekim’de de yüzde 8.96 düzeyindeydi.

Merkez’in enflasyon öngörüsü

Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda, enflasyon öngörüsü, 2014 yılı sonunda, orta noktası yüzde 8.9 olmak üzere yüzde 8.4 ile yüzde 9.4 aralığında öngörüldüğü belirtildi.



Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıkladığı üçüncü Rapor’da, 2014 enflasyon görünümünün orta noktası yüzde 7.6 düzeyinde olmak üzere, alt sınırı yüzde 6.7 ve üst sınırı da yüzde 8.5’e olarak açıklanmıştı.



Merkez, enflasyonun 2015 yılı sonunda ise yüzde, orta noktası yüzde 6.1 olmak üzere yüzde 4.6 ile yüzde 7.6 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti.





En yüksek artış ayakkabı ve giyimde

Tüketici fiyatları içinde aylık en yüksek artış, yeni sezon ürünlerin vitrinlere çıktığı yüzde 4.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 0.86, lokanta ve otellerde yüzde 0.63, eğitimde yüzde 0.25, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.24 artış gerçekleşti.





En fazla düşüş ulaştırmada

Buna karşılık küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere paralel olarak akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin ekisiyle, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.79 ile ulaştırma oldu.



Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1.32, haberleşmede yüzde 0.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.10 düşüş gerçekleşti.



Yıllıkta gıda grubu önde

Yıllık en fazla artış, Merkez Bankası’nın da sık sık raporlarında vurguladığı gibi, yüzde 14.37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.



TÜFE’de en çok yıllık artışlar, lokanta ve otellerde yüzde 14.32, giyim ve ayakkabıda yüzde 9.71, sağlıkta yüzde 9.33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 8.82 olarak gerçekleşti.





Yurt içi üretici fiyatları

Yurt içi üretici fiyatlarında aylık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.65 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.84 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2.19 düşüş ve su sektöründe yüzde 1.78 artış gerçekleşti.





Petrol ürünlerinde büyük düşüş

Kasım ayında üretici fiyatları, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 8.27, ham petrol ve doğal gazda yüzde 8.23 ve diğer mamul eşyalarda yüzde 3.40 düzeyinde düşüş gerçekleşti.





Ağaç, mantar ve suda artış

Üretici fiyatlarında fiyatlar, mobilya dışında ağaç ve mantar ürünlerinde yüzde 1.81, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında yüzde 1.78 ve içeceklerde yüzde 1.62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0.18 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 9.15 düzeyine yükseldi. Bu veriler ile 11 aylık enflasyon da yüzde 8.65 düzeyine ulaştı.



TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da (Yİ-ÜFE), Kasım ayında yüzde 0.97 düştü ve 11 aydaki artış yüzde 7.18 ve Kasım sonu itibarıyla yıllık artış da yüzde 8.36 olarak belirlendi.



Yıllık enflasyon geçen Nisan ayında yüzde 9.38 ile yüzde 9.0 düzeyinin üzerine çıkmış ve Ağustos da dahil beş ay boyunca bu düzeylerde kalmıştı. Enflasyon Eylül’de yüzde 8.86 ve Ekim’de de yüzde 8.96 düzeyindeydi.

Merkez’in enflasyon öngörüsü

Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda, enflasyon öngörüsü, 2014 yılı sonunda, orta noktası yüzde 8.9 olmak üzere yüzde 8.4 ile yüzde 9.4 aralığında öngörüldüğü belirtildi.



Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıkladığı üçüncü Rapor’da, 2014 enflasyon görünümünün orta noktası yüzde 7.6 düzeyinde olmak üzere, alt sınırı yüzde 6.7 ve üst sınırı da yüzde 8.5’e olarak açıklanmıştı.



Merkez, enflasyonun 2015 yılı sonunda ise yüzde, orta noktası yüzde 6.1 olmak üzere yüzde 4.6 ile yüzde 7.6 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etti.





En yüksek artış ayakkabı ve giyimde

Tüketici fiyatları içinde aylık en yüksek artış, yeni sezon ürünlerin vitrinlere çıktığı yüzde 4.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 0.86, lokanta ve otellerde yüzde 0.63, eğitimde yüzde 0.25, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.24 artış gerçekleşti.





En fazla düşüş ulaştırmada

Buna karşılık küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere paralel olarak akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin ekisiyle, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.79 ile ulaştırma oldu.



Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1.32, haberleşmede yüzde 0.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.10 düşüş gerçekleşti.



Yıllıkta gıda grubu önde

Yıllık en fazla artış, Merkez Bankası’nın da sık sık raporlarında vurguladığı gibi, yüzde 14.37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.



TÜFE’de en çok yıllık artışlar, lokanta ve otellerde yüzde 14.32, giyim ve ayakkabıda yüzde 9.71, sağlıkta yüzde 9.33, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 8.82 olarak gerçekleşti.





Yurt içi üretici fiyatları

Yurt içi üretici fiyatlarında aylık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.65 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.84 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2.19 düşüş ve su sektöründe yüzde 1.78 artış gerçekleşti.





Petrol ürünlerinde büyük düşüş

Kasım ayında üretici fiyatları, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 8.27, ham petrol ve doğal gazda yüzde 8.23 ve diğer mamul eşyalarda yüzde 3.40 düzeyinde düşüş gerçekleşti.





Ağaç, mantar ve suda artış

Üretici fiyatlarında fiyatlar, mobilya dışında ağaç ve mantar ürünlerinde yüzde 1.81, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında yüzde 1.78 ve içeceklerde yüzde 1.62 yükseldi.