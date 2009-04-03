Enflasyon yükselişe geçti

Enflasyon artışında tütün etkili oldu

Tarım ve sanayide yüzde 0.3’lük artış

Sapma olmaması Merkez’i rahatlattı



Mart ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7.89'a yükselirken, ÜFE'de yüzde 3.46'ya geriledi.Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre, TÜFE'nin yüzde 0.40 artması bekleniyor.Yılın 3 ayında, TÜFE yüzde 1,05, ÜFE yüzde 1,70 oranında artış gösterdi.Enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasında sigara zamları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu.''Çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0.23 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0.03 geriledi.Fiyatlar, enerji hariç yüzde 1.32 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0.03 geriledi. Fiyatlar, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0.99, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda da yüzde 1.40 arttı.TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 6.90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bu artışta sigara zamları etkili oldu.Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.91, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.33, lokanta ve otellerde yüzde 0.50, eğitimde yüzde 0.10, giyim veKonutta yüzde 0.12, eğlence ve kültürde yüzde 0.17, haberleşmede yüzde 0.56, ev eşyasında yüzde 1.44, ulaştırmada yüzde 1.99 düşüş oldu.Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 16.46 ile konut grubunda görüldü. Onu yüzde 13.26 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12.07 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.18'le gıda ve alkolsüz içecekler izledi.Sektörlere bakıldığında aylık değişim tarımda yüzde 0.29, sanayide yüzde 0.29 olarak gerçekleşti. Tarımda yıllık bazda fiyatlar yüzde 2.2 düşerken, sanayide yüzde 4.8 artış kaydetti.ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 7.90 ile metal cevheri alt sektöründe gerçekleşti.Sanayinin üç sektöründen madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.25, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 0.92, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.20 artış meydana geldi.Zam şampiyonu karnabahar olduMart ayının zam şampiyonu yüzde 83.56'lık fiyat artışıyla karnıbahar oldu. Onu yüzde 65.42'lik artışla sivri biber, yüzde 47.55'le patlıcan, yüzde 18.53'le domates, yüzde 17.91'le muz izledi. Maltepe sigarası yüzde 13, Monte Carlo da yüzde 9.09'luk artış kaydetti.Bu arada 2009 yılında hedefle uyumlu patika belirsizlik aralığını ilan eden Merkez Bankası, Mart ayı itibariyle hedefle uyumlu patikayı yüzde 9.70, üst sınırı yüzde 11.70, alt sınırı da yüzde 7.70 olarak belirlemişti. Enflasyon yüzde 7.89'da kalınca hedefle uyumlu patikayı da aşmamış oldu.Merkez Bankası sapma halinde bunun nedenlerini ve alınması gereken önlemleri ay sonunda yayınlayacağı enflasyon raporunda açıklayacağını belirtmişti.