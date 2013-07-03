Enflasyon 9 ayın zirvesinde, BİST düşüşe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı üretici ve tüketici fiyatları endekslerini açıkladı. Enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre, Haziran ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,76, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 1,46 oranında arttı. Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,30, ÜFE'de yüzde 5,23 oldu.

Memura zam gelecek

Yıllık enflasyon yüzde 8,30 ile Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Haziran TÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 7,47 artış gerçekleşti. Ekonomi çevrelerince yapılan yorumlarda bu oranın yüzde 8'in altında olması bekleniyordu. Öte yandan, enflasyon verilerinin yüksek çıkması nedeniyle memur ve emekliye yüzde 1 oranında iyileştirme yapılacak.

Oranlar BİST’i de vurdu

Öte yandan, Türkiye’de piyasalar da güne hareketli başladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 açılışta uluslararası borsalardaki Mısır gerginliği etkisi ile yüzde 0,78 oranında düştü. Mısır krizinde yaşanan kilitlenme tüm borsalar gibi BİST 100'ü de açılışta etkiledi. Borsa 75 bin 843 puandan günü açtı. Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasının ardından düşüş hızlandı. BİST 100 günün ilk 1 saatte yüzde 2,12 kayıpla 74 bin 820 puandan işlem gördü.

Dolar tırmanışa geçti

Bu gelişmeler dolar üzerinde de etkili oldu. Mısır'daki gerginliğin piyasalara yansıması üzerine dolar TL karşısında değer kazandı. Dolar günün ilk saatlerinde 1.9380 TL seviyesinde işlem gördü. Dün Merkez Bankası döviz satım ihale politikasında değişikliğe gitmişti. Geçtiğimiz hafta minimum 150 milyon dolar olarak bilinen ek döviz satım ihaleleri minimum 50 milyon dolara çekildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ayrıca her bankanın ihalede verebileceği teklifin ihale tutarının yüzde 10’u ile sınırlı olacağı açıklandı.

Petrol fiyatı 100 doları aştı

Mısır'daki krizin çözülememesi başta petrol fiyatları olmak üzere uluslararası piyasalara da olumsuz yansıyor. Uluslararası borsaların hemen hemen hepsi ekside başlarken ABD ham petrol fiyatları 100 doları aştı. Brent petrol de 105 dolar sınırına dayandı.