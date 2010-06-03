Enflasyon yeniden tek haneye geriledi

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0.36, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) yüzde 1.15 gerilediğini açıkladı. Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 9.10, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 9.21 arttı. Nisan ayında çift haneli enflasyon rakamlarına çıkışın ardından Mayıs ayında yeniden tek haneli rakamlara dönüldü.



Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 5,24 oranında artarken, ÜFE'de yüzde 2,46 oranında gerilemişti. Böylece, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının TÜFE'de 3,86 puan, ÜFE'de 11,67 puan üstünde gerçekleşti.



Bu arada Mayıs ayı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı aylık TÜFE ve ÜFE bazında enflasyon, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mayıs ayında TÜFE'de yüzde 0,36, ÜFE'de yüzde 1,15 oranlarında gerileme kaydedildi.



Mayıs ayına ilişkin fiyat artış piyasa beklentileri ING Bank'ta TÜFE'de yüzde 0,20, ÜFE'de yüzde 0,65, İşbank TÜFE'de yüzde 1, ÜFE'de yüzde 1,50, Gedik Yatırım TÜFE'de yüzde 0,60, ÜFE'de yüzde 0,52 artış idi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı ikinci beklenti anketinde ise TÜFE beklentisi yüzde 0,61 oranı düzeyindeydi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 18 Mayıs tarihinde yaptığı toplantıya ilişkin olarak Merkez Bankası tarafından açıklanan Toplantı Özetine göre, Kurul Mayıs ayında islenmemiş gıda fiyatlarında belirgin bir düşüş gözleneceğine ve enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyeceğine dikkat çekmişti.



2010 yılı Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,36 oranında, ÜFE de yüzde 1,15 düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde fiyat artışları sırasıyla yüzde 0,64 artış ve yüzde 0,05 düşüş olmuştu. Buna göre aylık bazda enflasyon, geçen yıl Nisan ayınıne TÜFE'de 0,28, ÜFE'de ise 1,2 puan artış gösterdi.

Öte yandan TÜFE'de Mayıs ayında endekste yer alan 446 maddeden 94 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 231 maddenin ortalama fiyatında artış, 121 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.



ÜFE'de ise Mayıs ayında endekste bulunan toplam 779 maddeden 196 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 306 maddenin ortalama fiyatında artış, 277 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.





ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR





Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar Mayıs ayının zam şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyat yüzde 26,36 oranında artarken, limonun fiyatı yüzde 13,41, kadın tişörtünün fiyatı 9,63, mücevher fiyatı yüzde 8,59 oranında attı.



Mayısta erkek gömleğinin fiyatı yüzde 7,26, salamın fiyatı yüzde 6,77, eteğin fiyatı yüzde 6,35, kadın ayakkabısının fiyatı yüzde 5,47, erkek takım elbisesi fiyatı yüzde 4,52, erkek ayakkabısının fiyatı yüzde 2,90 oranında artış gösterdi.



Fiyatlar kömür ücretinde yüzde 2,85, sucukta yüzde 2,45, özel ilköğretim ücretinde yüzde 2,38, özel lise ücretinde yüzde 2,11, tulum peynirinde yüzde 2,07, şehirlerarası otobüs ücretinde yüzde 1,59, kebaplarda yüzde 1,32, ceviz içinde yüzde 1,21, meyveli gazozda yüzde 1,18, zeytinde yüzde 0,85 oranında yükseldi.





SİVRİ BİBERİN FİYATI YÜZDE 52,2 GERİLEDİ





Mayıs ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün, yüzde 52,44 ile sivri biber oldu. Bunu yüzde 44,82 ile kuru soğan, yüzde 40,14 ile patlıcan, yüzde 35,07 ile domates, yüzde 10,76 ile yumurta, yüzde 7,26 ile tavuk eti, yüzde 6,65 ile dana eti, yüzde 4,07 ile süt, yüzde 3,49 ile makarna, yüzde 3,21 ile kaşar peyniri izledi.



Cep telefonu görüşme ücreti fiyatı yüzde 2,69 oranında gerilerken, fiyatlar kahvede yüzde 2,07, bulaşık için temizlik ve bakım ürünlerinde yüzde 1,75, benzinde yüzde 1,41, zeytinyağında yüzde 0,88, mazotta yüzde 0,86 oranında düştü.