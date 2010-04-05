Enflasyon yeniden tek hane

T24 - Enflasyon Mart ayında TÜFE'de yüzde 0.58, ÜFE'de yüzde 1.94 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.56'yla yeniden tek haneye indi.



Şubat ayında 14 ay sonra çift haneye çıkan enflasyon yeniden tek haneye indi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 0,58, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) yüzde 1,94 arttı.



CNBC-e anketinde, Tüketici Fiyat Endeksi'nin Mart'ta yüzde 0.50, Üretici Fiyat Endeksi'nin ise, yüzde 0.74 arttığı öngörülmüştü.



Mart ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9,56'ya inerken, ÜFE'de yüzde 8,58'e çıktı.



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3.14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti.





Mart ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.98, ulaştırmada yüzde 0.73, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.70, giyim ve ayakkabıda yüzde 0.69, eğlence ve kültürde yüzde 0.69, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.62, eğitimde yüzde 0.36, konutta yüzde 0.20, sağlıkta yüzde 0.04, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artış yaşandı. Mart'ta düşüş gerçekleşen tek grup yüzde 0.45 ile ev eşyası oldu.



Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 43.03 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, onu yüzde 12.72 ile ulaştırma, yüzde 11.21 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.





Tarımda fiyatlar bir yılda yüzde 22 arttı



Sektörel bazda bakıldığında fiyatlar tarımda yüzde 2.79, sanayide yüzde 1.76 artış kaydetti. Yıllık bazda tarımda yüzde 22.72, sanayide yüzde 5.69 artış oldu.



ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 9.73 ile ana metal sanayi alt sektöründe gerçekleşti.



Sanayinin üç sektöründen imalat sanayi sektöründe yüzde 1.91, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 1.11 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.54 düşüş yaşandı.





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Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 37.50 ile acele posta servisi oldu. Onu yüzde 35.30 ile karnıbahar, yüzde 15.55 ile kuru soğan, yüzde 11.93'le patates, yüzde 11.74 ile telefon görüşme ücreti (sabit), yüzde 8.63 ile yurtiçi haftasonu turları izledi. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 28.58 ile kabak oldu.







