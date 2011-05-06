Enflasyon ve cari açık beklentisi yükseldi

T24- Merkez Bankasının anketine göre, 2011 yıl sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı ilk dönem anketinde yüzde 6,93'e yükseldi. Nisan ayının ikinci dönem anketinde yüzde 6,90 düzeyinde olmuştu.





Merkez Bankası, mayıs ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 5,2'ye çıktı. Söz konusu oran nisan ayının ikinci anketinde yüzde 5,1 seviyesindeydi. Yıl sonu cari açık beklentisi ise 55,5 milyar dolardan 56,9 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen beklenti anketinde, cari yıl sonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 5,2 oldu. Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin mayıs ayı birinci dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, nisan ayının ikinci dönem anketinde yüzde 5,1 olarak tespit edilen cari yıl sonu GSYH büyüme beklentisi, mayıs ayının ilk anket döneminde yüzde 5,2'ye çıktı.





Gelecek yıl sonu büyüme beklentisi ise değişmedi ve yüzde 4,8 olarak kaldı.

Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, mayıs ayının birinci anketinde yüzde 0,70'e geriledi. Bu oran, nisan ayının ikinci anketinde yüzde 0,75 düzeyindeydi.





Gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0,62'den yüzde 0,27'ye geriledi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,22'den yüzde 0,26'ya çıktı. Nisan ayının ikinci anketinde yüzde 6,90 olan yıl sonu TÜFE beklentisi de mayıs ayının ilk anketinde yüzde 6,93'e yükseldi.





12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 6,79'dan yüzde 6,81'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,28'den yüzde 6,32'ye yükseldi.





Cari açık beklentisi de yükseldi





Cari ay sonu dolar kuru beklentisi 1,5300 liradan 1,5400 liraya, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,5600 liradan 1,5700 liraya yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi ise değişmedi ve 1,5800 lira oldu.





Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi 55 milyar 548,7 milyon dolardan 56 milyar 964,1 milyon dolara yükseldi.





Cari ay sonu Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi değişmedi ve yüzde 6,25 düzeyinde kaldı. Gelecek 3 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 6,39'dan yüzde 6,38'e geriledi.





Gelecek 6 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 6,86'dan yüzde 6,83'e geriledi.





Gelecek 12 ay sonundaki TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 7,50'den yüzde 7,44'e indi. Nisan ayının ikinci dönem anketinde yüzde 7,62 olan gelecek 24 ay sonundaki Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi mayıs ayı birinci dönem anketinde yüzde 7,65'e yükseldi.





Merkez Bankası tarafından düzenlenen 2011 Nisan ayı ikinci dönem ve Mayıs ayı ilk dönem beklenti anketi sonuçları şöyle:





. NİSAN Mayıs 11 . 2.DÖNEM 1. DÖNEM

------------------------------- ---------- ---------

-Yıl sonu TÜFE (yüzde) 6,90 6,93





-Yıl sonu dolar kuru beklentisi (TL) 1,5600 1,5700



-Cari yıl sonu GSYH (yüzde) 5,1 5,2



-Cari yıl sonu cari işlemler

dengesi (milyon dolar) -55,548.7 -56,964.1





