Enflasyon ve cari açık beklentileri yükseldi

T24 - Merkez Bankası tarafından düzenlenen Nisan ayı birinci dönem beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.3 oldu. Nisan ayının birinci dönem anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.06'dan yüzde 8.24'e yükseldi. Cari açık beklentisi de 24 milyar 204,6 milyon dolardan 25 milyar 403.5 milyon dolara çıktı.





Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketi'nin Nisan ayı birinci dönem sonuçları açıklandı.





Buna göre, Mart ayının ikinci dönem anketinde yüzde 0.69 olan cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi Nisan ayının ikinci anketinde yüzde 0.71'e yükseldi. Mart ayının ikinci anketinde yüzde 0.73 olan gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 0.63'e geriledi. İki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0.63'ten yüzde 0.26'ya indi.





2010 Mart ayının ikinci döneminde yüzde 8.06 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi Nisan ayının ilk anketinde yüzde 8.24'e, 12 ay sonrasının yıllık yüzde 7.22 olan TÜFE beklentisi oranı son ankette yüzde 7.25'e yükseldi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 6.77'den yüzde 6.87'ye çıktı.







Bono ve faiz beklentileri







Mart ayının ikinci döneminde yüzde 7.89 olan gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8.05'e yükseldi.





Gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde 9.27'den yüzde 9.36'ya çıktı.





Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 10.64'ten yüzde 10.68'e yükselirken, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 11.75'ten yüzde 11.72'ye indi.





Cari ay sonu yıllık basit faiz oranı beklentisi Mart ayı ikinci beklenti anketinde olduğu gibi yüzde 6.50'de kalırken, gelecek 3 ay sonundaki yıllık basit faiz oranı beklentisi ise yüzde 6.50'den yüzde 6.78'e yükseldi.





Gelecek 12 ay sonundaki yıllık basit faiz oranı beklentisi de yüzde 8.29'dan yüzde 8.50'ye çıktı.







Cari açık beklentisi 1.2 milyar dolar yükseldi







Cari ay sonu dolar kurulu beklentisi 1,5288'den 1,5169'a, yıl sonu dolar kurulu beklentisi ise 1,5636'dan 1,5583'e düştü. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi ise 1,5885'ten 1,5773'e geriledi.





Mart ayı ikinci beklenti anketinde 24 milyar 204,6 milyon dolar olan cari yıl sonu yıllık cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, Nisan ayının ilk anketinde 25 milyar 403,5 milyon dolara çıktı.





Cari yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi yüzde 4,3 oldu. Mart ayı ikinci dönem beklenti anketindeki beklenti yüzde 3,9 idi.





Mart ayının ikinci anketinde yüzde 4.4 olan gelecek yıl sonu GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4.5 olarak belirlendi.







Enflasyon beklentisi %8.24'e yükseldi







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan 2010 1. Dönem Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı.





Buna göre, Mart ayının ikinci anketinde yüzde 8,06 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, Nisan ayının ilk anketinde yüzde 8,24'e çıktı.

