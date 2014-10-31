Enflasyon tahminleri revize edildi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini orta nokta yüzde 8,9 olmak üzere yüzde 8,4 yüzde 9,4 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Bir önceki tahminin orta noktası yüzde 7.6'ydı.

Merkez Bankası Erdem Başçı yılın dördüncü ve son enflasyon raporunu açıkladı.

Erdem Başçı enflasyon tahminlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Başçı 2014 yıl sonu enflasyonunu orta nokta yüzde 8,9 olmak üzere yüzde 8,4 yüzde 9,4 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu için enflasyonun yüzde 6.7 ile yüzde 8.5 arasında orta noktası yüzde 7.6 olması öngörülüyordu.

Böylece enflasyon tahmini 2014 yılı için 1.3 puan yükseltmiş oldu.

Başçı 2015 yılsonu için enflasyon tahmininin ise orta noktası yüzde 6.1 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 7,6 aralığında belirlendiğini söyledi.

Başçı, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişlerin enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonu gerektirdiğini açıkladı.

'Seneye enlfasyon önemli oranda düşecek'

İşte Erdem Başçı'nın konuşmasından satır başları:

Fed'in tahvil alımının sona ermesi ilk anda büyük bir olumsuz etki yapmadı. Emtia fiyatlarında önemli miktarda gerileme yaşanıyor. 2014'te gelişenpiyasalara yönelik portföy akımları oynak seyir izledi.

Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor.

Önümüzdeki yıl enflasyonda önemli bir düşüş olacak. Özellikle OVP'de açıklanan sıkı maliye politikası duruşu enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek. Enflasyon görünümünde iyileşme yaşanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Kredi büyüme oranı yüzde 16 ile önceki dönemin yüzde 23'ün altında bulunuyor. Kredi görünümü enflasyon baskısını sınırlayacak. Tüketici kredilerindeki görünüm cari açık ve enflasyonda iyileşmeyi destekliyor.