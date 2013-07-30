Enflasyon tahmini yüzde 5,3'ten yüzde 6,2'ye yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı "Enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 6,2 olmak üzere yüzde 5,2ile yüzde 7,2 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın hazırladığı üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Başçı, "Küresel ekonomiye dair gelişmeler politikamızın belirleyicisi olmayı sürdürüyor, Euro Bölgesi ve gelişen ülkelerdeki zayıf ekonomik görünüm devam ediyor" dedi.

Başçı enflasyonun Temmuz ayında yüzde 9 ile tepe yaptıktan sonra kademeli olarak düşüşe geçeceğini belirtti.

Enflasyonun ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 8,3 olarak gerçekleştiğini kaydeden Başçı, bunda hizmet enflasyonunun beklenenden yüksek gerçekleşmesinde rol oynadığını söyledi.

Önceki enflasyon raporunda yıllık ortalama enflasyon tahmini yüzde 5,3 seviyesindeydi. Böylelikle Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 0,9 oranında artırmış oldu.

Küresel belirsizlikler politikamızı değiştirdi

Başçı, döviz kurunun fiyatlara etkisinin Haziran itibariyle henüz gözlenmediğini belirtti ve "Döviz kuru önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yapacak" dedi. Merkez Bankası Başkanı, yılın ikinci yarısında iç talebin Nisan raporunda öngörülenden daha zayıf olabileceğini belirtti. Petrol fiyatı tahminlerini 107 dolar seviyesine çıkardıklarını kaydeden Başçı, toplam talep koşullarının enflasyona katksının sınırlı olacağını söyledi. Başçı, yılın kalanında tütün mamullerine ek vergi gelmeyeceğini varsaydıklarını aktardı.

Başçı, kısa vadede altından kaynaklı baz etkisi ile cari dengede bozulma görülebileceğini söyledi.

"Mayıs ayı ortasından itibaren küresel belirsizlikler nedeniyle politikamız değişti" diyen Başçı, "Mayıs ortasından itibaren likidite politikasını sıkılaştırdık. Enflasyon orta vadeli hedefe uyumlu olana kadar sıkılaştırma sürecek" şeklinde konuştu. Başçı MB'nin faiz koridorunu genişletmesinin ardından kurda oynaklığın azaldığını belirtti.