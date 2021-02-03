Enflasyon sepeti güncellendi: Gıdanın ağırlığı artırıldı; alkollü içecekler, giyim ve lokanta gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı

TÜİK'in tüketici fiyat endeksi hesaplamaları hakkındaki açıklamasında şu bilgiler yer alıyor:

TÜFE sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek bir birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülke ortalamasını ifade etmektedir. 2019 yılından itibaren Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) işyerlerine ait ciro verilerinin elde edilmesi ile perakende sektöründe yer alan marketler ve giyim mağazaları için ciro değerleri kullanılarak iş yeri örneklemi yapılmaktadır.

Her yıl Aralık ayında en güncel ciro verileri incelenerek, il bazında fiyat derlenen marketler ve giyim mağazaları gözden geçirilmektedir. Perakende sektöründe yer alan marketler ve giyim mağazalarının il bazında ciro büyüklükleri esas alınarak tüketicilerin o ilde yoğun olarak tercih ettiği, en çok satış yapan zincir ve yerel firmalardan fiyat derlenmesi amaçlanmaktadır.

TÜFE, 26 İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması Düzey 2 ve Türkiye için tahmin vermekte olup, 26 bölge ve Türkiye için ayrı bir madde sepeti oluşturulmaktadır. 2021 yılında TÜFE’de 81 ilin tamamı ve 225 ilçe kapsamında,27980 işyeri ve 4_274 konuttan(kira) 415 madde, 901 madde çeşidi için her ay yaklaşık 550 632 fiyat derlenecektir. "