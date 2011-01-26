-ENFLASYON SEPETİ GÜNCELLENDİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Tramvay ücreti ve Süper Loto sepete dahil edilirken, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti ise enflasyon sepetinden çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumunda ''2011 TÜFE ve ÜFE Madde Sepetleri ile Madde Ağırlıkları Güncellemesi'' konusunda Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda basın mensuplarına dağıtılan dosyada yer alan bilgilere göre, enflasyon sepetinden yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti çıkarıldı. Tramvay ücreti ve Süper Loto enflasyon sepetine dahil edildi. 2011 yılı boyunca kullanılacak 445 kalemden oluşan madde sepetindeki en ağırlıklı ilk 20 ürün; kira, taze sebzeler, ekmek, elektrik, otomobil, su, benzin, cep telefonu görüşme ücreti, et, taze meyveler, tüp, dolmuş ücreti, LPG, sigaralar, doğalgaz, kömür, mazot, beyaz peynir, lokantada yenenler ve deterjanlardan oluştu. Faks, modem cihazı, telefon kart ücreti, PTT koli gönderme ücreti, tramvay ücreti, köprü geçiş ücreti, şans oyunu (10 Numara), pamuk, otoban geçiş ücreti, dikiş ipliği, ayakkabı tamiri, bankayla para havale ücreti, veteriner ücreti, pirinç unu, mektup gönderme ücreti, tiyatro, viski, ilk yardım aletleri, banliyö tren ücreti, kakaolu içecekler ve boş CD'de sepetteki en az ağırlıklı son 20 ürün oldu. Enflasyon sepeti her yıl Aralık ayının sonunda güncelleniyor.