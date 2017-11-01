Enflasyon raporu doları hareketlendirdi

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporundan sonra yükselişe geçti.

Çetinkaya'nın açıklamaları öncesinde 3.7950 civarında hareket eden kur, enflasyon raporundan sonra 3.81'i geçti.

Dünya'nın 3.8122'yi gören kur, saat 11:36 itibariyle 3.8110 seviyesinde yer aldı. Euro/Türk Lirası ise 4.4340'tan alıcı buluyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini; 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6'ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini açıkladı.

Petrol fiyatı varsayımını 2017 için 53 dolara, 2018 için 56 dolara güncellediklerini paylaşan TCMB Başkanı, gıda enflasyonu tahminini ise 2017 sonu için yüzde 10, 2018 için yüzde 7 olarak belirlediklerini ifade etti.