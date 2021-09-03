Enflasyon rakamlarının ardından dolar yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve politika faizi olan yüzde 19'u aşmasının ardından dolar/TL kuru yükselişe geçti.

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Sabah 8,30'un altında güne başlayan dolar, enflasyondaki gelişmelerin etkisiyle 8,34'e kadar yükseldikten sonra an itibariyle 8,32 seviyesinden işlem görüyor.

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Piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıkladığı enflasyon raporlarında yüzde 19'luk politika faizinin açıklanan resmi enflasyon oranının üzerinde oluşturulmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından piyasalar, TCMB'nin 23 Eylül'de yapılacak olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda (PPK) faizle ilgili nasıl bir karar alacağına odaklandı. Merkez Bankası'nın faizi artırıp artırmayacağı merak ediliyor.