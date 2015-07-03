Enflasyon rakamları Haziran'da düşüşe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Haziran'da yüzde 0,51 oranında düşüş gerçekleştirdi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 7,20'ye geriledi.

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,20 düşeceği, yıllık yüzde 7,60 artacağı tahmin ediliyordu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,51 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,28 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,09, çeşitli mal2,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,32, ev eşyasında yüzde 0,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 ve ulaştırmada yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,62 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğlence ve kültür (yüzde 11,13), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,89), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,28), konut (yüzde 8,39) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en az düşüş yüzde 0,13 oranı ile 3 bölgede gerçekleşti

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki aya göre en az düşüş yüzde 0,13 ile TR31 (İzmir), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) ve TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 5,65 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale), bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,22 ile TR31 (İzmir) ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 8,93 ile TR31 (İzmir) bölgelerinde oldu.

Haziran 2015’te endekste kapsanan 426 maddeden 71 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 218 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 137 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi Haziran'da yüzde 0,25 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,74 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,79 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,41 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,84 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler ham petrol ve doğal gaz (yüzde 8,62), kauçuk ve plastik ürünler (yüzde 2,46), temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları (yüzde 1,55) alt sektörleridir. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme (yüzde -1,84), giyim eşyası (yüzde -1,74) ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler (yüzde -1,01) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en yüksek artış ara malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2015 yılı Haziran ayında en yüksek aylık artış ara mallarında ve en yüksek yıllık artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.