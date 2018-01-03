Enflasyon rakamları bugün açıklanıyor; emekli zammı netlik kazanacak

12 milyon emeklinin beklediği “enflasyon farkı” zammı bugün belli olacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranının kesinleşmesi ile birlikte zam oranları da netlik kazanacak.

Sözcü'de yer alan habere göre toplu sözleşme dolayısıyla ocak ayında yüzde 4 zam alacak devlet memurları, aralık ayı TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.97'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı hakkı kazanacak.

Enflasyon oranı, memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre tüketici enflasyonu Aralık ayında sıfır bile olsa, memur ve emeklisine yaklaşık 1 puanlık enflasyon farkı verilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı ise yüzde 4.97 olacak.