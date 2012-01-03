-Enflasyon oranlarının yankıları -Ak Yatırım Ekonomisti Hakan Aklar: -''Enflasyonun sebebinin biraz maliyet enflasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan enflasyon daha da artarsa hizmet sektörünü de etkilemeye başlayabilir'' İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Özgür Yalçın - Ak Yatırım Ekonomisti Hakan Aklar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin, ''Enflasyonun sebebinin biraz maliyet enflasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan enflasyon daha da artarsa hizmet sektörünü de etkilemeye başlayabilir'' dedi. Yıllık olarak 10,45 gibi çift haneli bir enflasyon oranı görüldüğüne işaret eden Aklar, ''Enflasyonun arkasındaki nedenlere baktığımız zaman son çeyrekte enflasyonun ciddi miktarda arttığını görüyoruz. Bunun da nedenleri vergi artışları, kurdaki hareketler, enerji fiyatlarındaki artışlar'' dedi. Enflasyondaki artışın hizmet sektörünü de etkileme ihtimalini de değinen Aklar şunları dile getirdi: ''Enflasyonun sebebinin biraz maliyet enflasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan enflasyon daha da artarsa hizmet sektörünü de etkilemeye başlayabilir. Şu anda hizmet sektörü nispeten az etkilenmiş duruyor, çünkü kurdan etkilenmiyor fazlaca. Merkez Bankası enflasyon artışından dolayı hizmet sektörünün de etkilenmeye başlamasını, beklentilerin de bozulması endişesiyle istemiyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası anlamında açıklamalar yaptığını, ayrıca kurdaki hareketleri de bir ölçüde engellemek için doğrudan müdahalelerde bulunduğunu ifade eden Hakan Aklar, buradaki amacın enflasyonun daha fazla kontrol dışına çıkmamasını sağlamak olduğunu bildirdi. Aklar şunları kaydetti: ''Çünkü enflasyonda kırılmalar mayıs ve ekim ayında görülebilir. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da enflasyon yüksekti. İlk önce mayıs ayında bir düşüş görürüz. Daha sonra da ekim ayında ciddi bir düşüş görürüz. Mayıs ayına kadar yüksek bir enflasyon görülüyor baz yılı etkisinden dolayı. Kur hareketlerinden dolayı bir ivme var. Merkez Bankası bu dönemi biraz beklentileri kontrol altında tutmakla geçirecektir. Ondan sonra düşüşleri gördüğümüz zaman enflasyondaki endişeler de ona paralel azalacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü enflasyon verilerine baktığımız zaman da aralık ayı tüketici fiyatları endeksindeki 0,58'lik artışın çok önemli bir kısmı gıdadan kaynaklanıyor. Diğer maddelere baktığımızda çok önemli artışlar yok. Çok ciddi genele yaygınlaşmış bir enflasyondan bahsetmek zor. Ama dediğim gibi maliyet enflasyonu var, onun hizmetler sektörünü etkileme ihtimali var. Dolayısıyla beklentilerin kontrol altında olması lazım. Bunu da Merkez Bankası yapmaya çalışıyor.'' -Reel faiz düşük gözüküyor- Faiz tarafında ise likidite kontrolüne dikkati çeken Ak Yatırım Ekonomisti Hakan Aklar, ''Biraz likidite verildiği zaman faizler düşüyor, likiditeyi kısıldığı zaman artabiliyor. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik yarattı bu para politikası. Enflasyonun da çift hanelere çıkması, ilk çeyrekte bunun sürmesi beklentisi... Bütün bunlar faize de etki ediyor.'' Aklar sonuç itibariyle reel faize bakmanın daha mantıklı olduğunu belirterek, ''Öyle bakıldığında ise 11'ler civarında bir faiz, enflasyon 10,45 yani reel faiz gayet düşük gözüküyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşme beklentisi sanırım bankalarda da var. Yoksa ilk çeyrekte böyle yüksek kalması beklenen bir enflasyona rağmen yüzde 11'lik bir faiz, çok da diyemeyiz. Çünkü reel faize baktığımız zaman oradaki sinyaller çok endişe verici değil'' diye konuştu. (ÖZG-FAN)