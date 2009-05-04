Enflasyon Nisan'da yüzde 0.02 arttı

Enflasyon Nisan'da TÜFE'de yüzde 0.02, ÜFE'de yüzde 0.65 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 6.13'e gerilerken, krizin etkisiyle ÜFE'de yüzde -0.35’lik bir düşüş oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre, Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,13 artarken, ÜFE'de yüzde 0,35 geriledi.



Yılın 4 ayında, TÜFE yüzde 1,07, ÜFE yüzde 2,35 oranında artış gösterdi.



Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,98, üretici fiyatlarında yüzde 10,65 düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1.10, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 0.29 artmış, Mart ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7.89'a yükselirken, ÜFE'de yüzde 3.46'ya gerilemişti.



Aylık enflasyon %

TÜFE ÜFE

Aylar.......... 2008/2009.........2008/2009

Ocak 0.80 / 0.29......... .0.42/0.23

Şubat 1.29/-0.34...........2.56/1.17

Mart 0.96/1.10............3.17/0.29

Nisan 1.68/ 0.02............4.50/0.65

