-ENFLASYON HAZİRANDA DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu, memurların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları bazında en yüksek artış "yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar"da görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 1,43 azaldığını, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,01 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,24, ÜFE'de yüzde 10,19 oldu. Bu yılın ilk altı ayında, TÜFE'de yüzde 3,43, ÜFE'de yüzde 6,21 oranında artış gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,47, üretici fiyatlarında yüzde 9,42 düzeyinde oldu. -ZAM ŞAMPİYONU YURTİÇİ TURLAR- Türkiye'de tüketici fiyatları bazında bakıldığında Haziran ayında en yüksek artış ''yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar''da görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ay, söz konusu yurtiçi turların fiyatı yüzde 45,36 yükseldi. Hacca gidiş ücreti yüzde 15,70, limon fiyatları yüzde 9,04, yer fıstığı fiyatları yüzde 7,53 arttı. Şoför eğitim kurs ücreti yüzde 7,02 ile endekste fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Yumurta fiyatları yüzde 5,49, mısırözü yağı fiyatları yüzde 5,19, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 5,06 arttı. TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise mevsimin de etkisiyle kiraz geldi. Fiyatı yüzde 68,05 düşen kirazı erik (yüzde 37,10), kuru soğan (yüzde 32,43) ve patates (yüzde 30,84) izledi. Domates, kabak, salatalık, dolmalık biber ve taze fasulye de fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı. LPG dolum ücreti de söz konusu dönemde yüzde 2,76 geriledi, mazot fiyatı ise yüzde 2,06 arttı. -EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI EĞİTİMDE- Üretici Fiyatları Endeksine (ÜFE) göre haziran ayında fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 3,13 geriledi, sanayi sektöründe ise 0,68 arttı. 12 aylık ortalamalara göre, tarım sektöründeki ÜFE artışı yüzde 14,09, sanayi sektöründeki artış da yüzde 8,40 olarak belirlendi. Sanayi sektöründe ise haziran ayında yüzde 0,68 olarak belirlenen fiyat artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,09 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,40'lık fiyat artışı gerçekleşti. Tüketici Fiyatı Endeksi'ne (TÜFE) göre de Türkiye genelinde yüzde 1,43 aylık fiyat azalışı kaydedilirken, ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 1,41 ile eğitim grubunda görüldü. Fiyatlar, haziran ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1,19, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,07, haberleşmede yüzde 0,71, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,64, ev eşyasında yüzde 0,55, lokanta ve otellerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde 0,32, konutta yüzde 0,24, sağlıkta yüzde 0,04 arttı, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 geriledi. TÜFE'de Türkiye genelinde yüzde 6,24 olan yıllık fiyat artışı ise ulaştırmada yüzde 9,50 oldu. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 9,11, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 8,13, ev eşyası yüzde 7,59 ile lokanta ve otellerde yüzde 7,50 ile giyim ve ayakkabı yüzde 6,53 ile artışın en yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.